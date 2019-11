Podcast “Kuldne geim” | Kas Rivo Vesik vahetab ametit ja Asko Esna naaseb presidendi kutsel koondisse?​

*Venemaa võrkpalliliidus kutsuti kõikide koondiste treenerid ja asjapulgad vaibale. Mis öeldi Rivo töö kohta?

*Kodust ja tütrest eemalolek. Kas Rivo on pikkade reiside ajal mõelnud treeneriametist loobumisele?

*Kuidas on omavahel seotud Rivo ja Asko ning prügivedu?

*Uskumatu kokkusattumus, mis viis Rivo lõpuks Venemaa koondise peatreeneriks.

*Rivo treeneritöö minevik, olevik ja tulevik – mis saab pärast olümpiat?

*Millise žesti tegid Rivole hoolealused Krasilnikov ja Stojanovkski?

*Tippsportlase elu. Kui sõbra pulm satub treeninglaagriga samasse perioodi, siis kumb üritus jääb peale?

*Äkk-küsimuste voor. “7 vaprat” või “Vaprad ja ilusad”? Asko Esna või Sten Esna? PlayStation või “uka-uka, mina prii”? Tartu või Tallinn?

*Keith Pupart kohalikus liigas tagasi. Mida esimesed nädalad on näidanud?

*Tallinna Selveri, Pärnu ja Saaremaa leegionärid. Kes on õnnestunud ja kes on valmistanud pettumust?

*Mehis Merilaine – nädala tegija. Aasta spordisõbralik õpetaja 2019.

*TeamShieldi küsimusmängus tuleb seekord panustada nii arvutamisoskusele, teadmistele kui ka õnnele.

*Kas Eesti koondise uuel peatreeneril on tõesti suisa 15 kandidaati nurgaründaja kohale? Kes valitakse, kes jääb välja?

*Kui president Kersti Kaljulaid võtaks isiklikult ühendust, siis kas Asko ja Sten Esna naaseksid koduseks EM-iks Eesti koondisse?'