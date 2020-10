Podcast “Kuldne geim” | Kas konkurentide kriitika Saaremaa Võrkpalliklubi suunal on põhjendatud?​

Saates võtavad sõna taas Rivo Vesik, Andres Toobal, Renee Teppan ja saatejuht Karl Rinaldo.

Muuhulgas tuleb jutuks:

*Kuhu jäid Rivo kargud?

*Tihe nädal maailma spordis. Milliseid malle loovad jätkuvalt maailma tipus püsivad Rafael Nadal ja LeBron James?

*Küsimus asjaosalistele: mis põhjustas Tallinna Selveri seekordse kaotuse Pärnu Võrkpalliklubile?

*Kas Pärnu ründekolmik Ozolinš – Platacs – Leppik on lihtsalt parem kui Selveri palju räägitud trio Raadik – Teppan – Kollo?

*Renee tegi pealtnäha hea mängu Pärnu vastu, ent milline on tema seis tegelikult?

*Kas bravuurikal Tallinna Ülikooli esiliigaklubil on põhjust hoogu maha võtta?

*Leedu esiklubi andis Tartu Bigbankiga mängides kindla võidu käest. Mis juhtus?

*Keda TalTech juurde vajab – kas diagonaalründajat või nurgameest?

*Saarlane küsib: kas Saaremaa Võrkpalliklubi on teiste klubide kriitika ära teeninud?

*Mida teevad saarlased hästi ja mida saaks teha paremini?

*Renee ja Andrese näitel: millisel hetkel võtab diagonaalründaja ja sidemängija vastu otsuse järgneva pallipuute osas?

*Mis vahe on FIVB litsentsiga agendil ja litsentsita agendil? Millised on üldse agendi ülesanded?

*Kuidas saaks võrkpallimängu pealtvaatajatele atraktiivsemaks muuta?

*Milline on Eesti rahvusmeeskonna ja meistriliiga tase 5-10 aasta pärast?

*Millistest kantidest võiksid lähiajal meistriliigasse uued klubid tulla?

*4Sport esitleb: millisele kuulajale läheb esimene 40-eurone kinkekaart?

“Kuldne geim”, 74. osa: