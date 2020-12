Podcast "Kuldne geim" | Euroopa suurklubi helistas – kas Renee Teppan siirdub keset hooaega välismaale?​

Saates lahkavad aktuaalseid võrkpalliteemasid ikka ja jälle Rivo Vesik, Renee Teppan, Andres Toobal ning Karl Rinaldo. Karo Metsa “eestlased välismaal” rubriigis võetakse seekord kõne Eesti rahvusnaiskonna nurgaründajale Kristiine Miilenile, 4Spordi küsimusmängus vastatakse aga mitmetele kuulajate ja Pärnu Võrkpalliklubi meeskonna intrigeerivatele küsimustele.

Saates tuleb juttu muuhulgas järgnevatel teemadel:

*Millal Rivo viimaks Venemaale pääseb?

*Renee vastu tundis huvi kuulus välisklubi. Kas diagonaalründaja lahkub Tallinna Selverist ja liitubki Itaalia hiiuga?

*Tallinna Selver lülitas karikasarjas kindlalt konkurentsist Saaremaa Võrkpalliklubi. Kas ka headel meestel võib kokkumängu klappima saamine ikkagi aega võtta, nagu antud näide justkui tõestab?

*Andrus Raadiku viimatiste esituste põhjal: kas 34-aastane pärnakas tuleks järgmisel aastal taas koondisse võtta?

*TalTech üllatas poolfinaali avamängus Tartu Bigbanki, ent kaotas kordusmängu ja kuldse geimi kindlalt. Millest mõlema meeskonna nii suured kõikumised tingitud olid?

*Avo Keel jättis Pärnu Võrkpalliklubi rünnakuliidri Atvars Ozolinši algkoosseisust välja. Milles küsimus?

*Saarlased avavad täna õhtul eurohooaja. Rivo tegi Ukraina klubi Horodoki osas tänu idabloki allikatele põhjaliku analüüsi.

*Karo Mets esitleb: kõne äsja sünnipäeva tähistanud Kristiine Miilenile, kes valiti Prantsusmaa kõrgliigas viimase mängu parimaks. Selgub, et viljandlanna elu pole välismaal siiski kuigi kerge olnud.

*Martti Juhkami näitas Meistrite liiga mängudes end väga heast küljest. Kas Friedrichshafen pääseb veerandfinaali?

*Mitmendal kohal on Trentino mängija Nimir Abdel-Aziz maailma “edetabelis” diagonaalründajana ja mitmes on ta sidemängijana?

*4Sport esitleb: kuulajate ja Pärnu Võrkpalliklubi küsimused saate tegijatele.

*Kas pärast pallivahetuse lõppu vastasmeeskonna “töötlemine” on hea või halb? Stuudios tekib tuline vaidlus. Kes “töötlevad” Eesti klubide mängijatest vastaseid enim ja miks?

*Kes on Eestis mänginud leegionäridest kolm kõige kõvemat nime?

*Spetsiifilised küsimused Rivole seoses rannavõrkpalli, videoanalüüsi ja reeglitemuudatusega.

*Aare Alba ja näitlejameisterlikkus võrkpallis.

*Kas TalTechi mängijad reageerisid pärast avamängu võitu üle?