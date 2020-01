Podcast "Kuldne geim" | Emotsionaalne Raigo Tatrik - Eesti koondise esimene libero, kes rajas juhuse tahtel Tallinna külje alla eduka noorteklubi

*Miks kasutab Rivo ujudes päästerõngaid ja roosat parti?

*Raigo Tatriku mängijakarjäär – Eesti koondise esimene tõsisem libero.

*Mees, kes aitas oma emotsionaalsuse, kollaste ja punaste kaartidega publikunumbreid tõsta.

*Kui palju n-ö töötlemist on võrkpallis lubatud ja kust jookseb piir?

*Milline oli noor Kert Toobal, Keith Pupart ja Ardo Kreek?

*TeamShieldi küsimusmäng puudutab Tatrikut kui Eesti meeste koondise abitreenerit.

*Nädala tegijaks valisid saate kuulajad Eesti, Soome, Läti ühisliiga tekke esimese sammu. Uued mõtted ja lahendused.

*Spordiklubi Tats – kuidas ühe tänaseks meistriliigameheks sirgunud lasteaialapse treenimise kaudu sattus Tatrik Kiilisse.

*Mis eristab Tallinna ja Kiili lapsi?

*Milliste tõekspidamiste järgi Tatrik lapsi treenib?

*Kuidas on õnnestunud väikesest Kiilist teha Eesti üks edukamaid võrkpallikantse, kus jagub võrkpallureid igasse vanuseklassi?

*Mida teeb treener siis, kui hoolealune tuleb juurde ja ütleb, et ta ei taha enam midagi teha, sest pruut jättis maha?

*Kui üks Eesti tippklubidest tuleks Tatriku akna alla ja pakuks 3000-eurost kuupalka, siis kas ta pühiks Kiili tolmu jalge alt?

*Eesti võrkpalli järelkasv. Kas 2003-2006 aastakäigud on nii kehvad, nagu koondise põhjal paistab?

