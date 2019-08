Podcast "Kuldne geim", EM-i eri | Eesti naiskonna ajaloolise edu taga on eriline lugu

Saatejuht Karl Rinaldo tervitab seekord Manta maja stuudios kaht Eesti võrkpallinaiskonna endist peatreenerit: Euroopa karikasarja hõbemedalisti ja Eesti läbi aegade üht edukamat võrkpallurit Anu Karavajevat ning Audentese spordigümnaasiumi võrkpallitreenerit ja endist Soome koondise juhendajat Peeter Vahtrat.

Põhjalikus eelvaates meenutame, mil moel Eesti lühikese aja jooksul tuhast Euroopa 24 parema sekka on kerkinud (veel kaheksa aastat tagasi ei pandudki koondist kokku!) ning kes on meie edu taga. Võtame ükshaaval läbi nii koondise praegused treenerid kui ka mängijad. Ühtlasi analüüsime Eesti koondise tugevusi, nõrkusi ja edasipääsuvõimalusi eelseisval turniiril.

Võrkpall24.ee podcast valmis koostöös Credit24, Manta Maja, MonkeySporti ja Delfiga.