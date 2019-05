Podcast “Kuldne geim” | Eesti mees maailma tipus – stuudios on aus ja otsekohene Renee Teppan

Seekordses saates vaatasime 25-aastase Teppani senisele karjäärile põhjalikult tagasi. Kuidas juhtus üldse nii, et Pärnumaalt paarisaja elanikuga Selja külast pärit poiss jalgpalli- ja korvpallimängu kõrvalt äkitselt võrkpalli juurde sattus ning sinna jäigi. Muuseas saame teada, kuidas sündis Teppani sõprus teise Eesti koondise põhimehe Robert Tähega ning milliseid julgustükke nad aastate eest Audentese spordigümnaasiumis koos tegid.

Teppan räägib saates ka oma iseloomust ning tunnistab, et emotsionaalsus ja otsekohesus on aastate jooksul toonud talle võrkpallurina nii kasu kui ka omajagu kahju. Ühtlasi saame teada, kuidas maailma tippklubides Trentinos ja Belchatowis asjaajamine käib ning millised on Itaalia ja Poola liiga suuremad vahed.

Aga juttu tuleb mõistagi ka Eesti koondisest, Oliver Vennoga mänguaja jagamisest ning Eesti klubidest, kus Teppan karjääri algusaastatel mängis.

Muud teemad:

*Robert Täht Türgi liiga finaalseerias. Eestlane on ühe võidu kaugusel saavutusest, mille sarnaseni pole pärast Eesti taasiseseisvumist jõudnud ükski Maarjamaa võrkpallur.

*Markkus Keel Austria meister. Kas Kert Toobalile on sirgumas viimaks väärt asendusmees?