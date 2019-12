Podcast “Kuldne geim” | Eesti koondis otsib treenerit ja ootab just Sinu kandidatuuri

Hoop on kaitseväelane, kes sai aastate eest Kesk-Aafrika Vabariigis missioonil viibides bakteri, mis pühkis tema närvisüsteemilt isolatsioonikihi. Juhtunu tõi ta aga 2016. aastal istevõrkpalli juurde ning mullu teenis ta Eesti koondise kaptenina Võitmatute mängudelt pronksi. Alatare on aga harrastusvõrkpallur ja istevõrkpalli edendaja, kes tunneb ala kolmandagi külje alt, sest teeb Eesti võrkpalliliidule, CEV-ile ja erinevatele klubidele tuhandeid pilte aastas.

Saates tuleb muuhulgas juttu järgnevatest teemadest:

*Kummutame müüdi – istevõrkpall pole mõeldud vaid parasportlastele.

*Mis on istevõrkpalli suuremad sarnasused ja erinevused võrreldes tavavõrkpalliga?

*Eesti koondis otsib uut peatreenerit – ehk võiksid see olla just Sina?

*Eesti istevõrkpallikoondis ja olümpia.

*Eesti istevõrkpallikoondise ja Saaremaa Võrkpalliklubi duell.

*Kuidas Margus raskest terviserikkest taastub ja mida juhtunu temas muutis?

*Äkk-küsimuste voor: kas ilves või karu; kas Ilves või Kaljulaid?

*Võrkpallifotograafi ameti suuremad väljakutsed Gertrudi näitel.

*Miks on Kert Toobalit lihtsam pildistada kui Robert Tähte?

*Foto lendavast Rait Rikbergist.

*Kas võrkpalli on kergem või raskem pildistada kui jalgpalli?

*Milline on mõlema saatekülalise lemmikvõistkond Eestis?

*TeamShieldi küsimusmäng pakkus humoorikaid ja leidlikke vastuseid, kuid kes vastas Rivo küsimusele kõige täpsemalt?

Nädala tegija rubriiki detsembris “Kuldses geimis” pole, sest alates tänasest asume valima Facebookis “Võrkpalligrupis” Eesti aasta võrkpallureid. Avanädalal valime aasta parima treeneri.

Rivo Vesik jäi täna saatest eemale, kuna andis samal ajal Venemaa rannavollekoondislastele trenni. Temast tuleb saate avalõigus siiski natuke juttu.