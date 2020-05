Podcast “Kuldne geim” | Andri Aganitsa lugu – kuidas kehva koordinatsiooniga noorest sai tippvõrkpallur

Meeletute kehaliste parameetritega Aganits on 26 eluaasta jooksul näinud nii rohujuuretasandil kui ka tipptasemel võrkpalli. Ta sai nimelt võrkpallipisiku Võrumaal Venemaa piiri vahetus läheduses asuvas Orava külas, kus spordientusiast Vendu Suurmann otsustas trenne andma hakata.

Viimastel aastatel on Aganits saanud aga kogeda maailma absoluutset tippvõrkpalli, mängides mitmel hooajal järjest Meistrite liigas.

Saates tuleb muuhulgas juttu järgnevatel teemadel:

* Eesti naiste koondise esimene “kogunemine” leidis aset veebis.

* Tütre sünd. Mil moel on Andril värske isana vedanud?

* Kuidas muudab isaks saamine profisportlase mõtlemist?

* Ootamatult edukas hooaeg Meistrite liigas.

* Huvitav seik sellest, kuidas Renee Teppanist äkitselt Andri

klubikaaslane sai.

* Sidemängija rollist temporündaja pilgu läbi.

* Kas temporündaja hanitab vaid hädaolukorras?

* Karm konkurents maailma tipus servioskuse näitel.

* Millise olukorra on tekitanud kooronaviirusest tingitud kriis

mängijateturul?

* Kas uuel hooajal on palgakärbe vältimatu?

* TeamShieldi küsimumäng puudutab Andri koondisekarjääri.

* Võrkpalli algtõdedest Orava kooli aulas Vendu Suurmanni õpetusel.

* Kuidas kehva koordinatsiooniga nooruk jõudis Audentese

spordigümnaasiumisse ja mil moel Raul Reiter talle võrkpalli ABC

selgeks tegi.

* Miks Andril süda koolis tugevamalt lööma hakkas?

* Lõpetuseks perekonna suurest Opeli-kogust ja suviste koondiseplaanide

muutustest.

"Kuldne geim", 61. osa: