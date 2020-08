Podcast "Kuldne geim" | Andrei Ojamets: minu emotsioon on plahvatuslik, aga siiras

Paljukordse Eesti ja Balti meistri, Eesti rahvusmeeskonna ja -naiskonnaga nende esimesel EM-finaalturniiril osalenud ning võrkpalliklubide juures kõikvõimalikke ameteid pidanud Ojametsaga võtame sel korral põhjalikumalt luubi alla kolm teemat. Esiteks meenutame 1990ndate Eesti sporti, Pärnu meeskonna esiletõusu, Urmas Sõõrumaa panust meie esiklubisse ja Rabahalli võlusid, teiseks räägime naiste võrkpallist ning kolmandaks keskendume laiemalt treeneritöö olemusele.

Tänases osas löövad põhituumiku liikmetest kaasa Rivo Vesik. Andres Toobal ja saatejuht Karl Rinaldo.

*Rivo ja Andrei vaatavad tagasi paarikümne aasta tagusele maadejagamisele.

*Millise erikohtlemise osaliseks sai noor türilane Andres Andrei juhendatavas Pärnu meeskonnas?

*Kuidas legendaarne Rabahall võrkpallurite käsutusse sattus ja mis sellest erilise koha tegi?

*Kuidas Pärnu klubi ühel hooajal tänu 4000 krooni andnud ettevõttele päästa õnnestus.

*Kui suur oli Rivo ja Andrese esimene kuupalk võrkpallurina?

*Kui suure summaga toetas Sõõrumaa Eesti võrkpalli?

*TeamShieldi küsimusmängus puudutame Andrei aegu Pärnu klubi peatreenerina.

*Kui suur on naiste ja meeste võrkpalli vahe tänapäeval?

*Millises elemendis on naised juba samal tasemel nagu mehed?

*Julged jänesed on Andrei sõnul ohtlikumad kui lõvid.

*Kui palju on Andrei mängu ajal tehtud otsuseid hiljem kahetsenud?

*Millise võistkonna juhendajana koges Andrei karjääri eriliseima hetke?

*Kas rohkem on Andrei nautinud tööd pea- või abitreenerina?

*Miks Rivo treeningul Marek Pihlakut kehastas?

*Miks printis Rivo enne rannavolle MM-i finaalmängu välja 300 lehekülge paberit?

*Kas Andrei tuleb uuesti saatesse?

