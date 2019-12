Podcast "Kuldne geim" | Aastalõpu eri: TOP 10 teemad, parim meesvõrkpallur ja Tähtede mäng

Muuhulgas tuleb seekord jutuks:



*Kui palju on saate tegemine Rivo elu muutnud ja seganud?

*Võrkpall24 2019. aasta artiklite TOP 10 lugejate arvu põhjal. Millised teemad on Eesti võrkpallipublikut kõige enam puudutanud?

*Vigade tunnistamine ja andeks palumine.

*Vanemate roll noorte sportlaste sirgumisel.

*Gheorghe Cretu aeg Eesti võrkpallis.

*Eesti naiste koondise edulugu.

*Timo Lõhmus ja Dimitri Korotkov - kas uuel volleduol on potentsiaali?

*Kas Rivo paneks oma pojale nime Robert Tähe järgi, nagu tegi Rait Rikberg?

*TeamShieldi küsimusmäng puudutab seekord meie oma saadet.

*Kes oli möödunud klubi- ja koondisehooajal Eesti parim meesvõrkpallur? Hääletuse tulemused + arutelu.

*Tähtede mäng Eesti võrkpallis. Kas pelgalt unistus? Kes pääseksid tänavu "Eestlaste" meeskonda ja kes esindaksid "Leegionäre"?