Podcast “Kuldne geim”, 50. saade | Läti kohtunikest, netikommentaaridest, reeglitest ja play-off’ist​

Saates võtavad Karl Rinaldo kõrval sel puhul istet rahvusvahelise kategooria kohtunik Erko Varblane ning Tallinna Selveri mängija ja treener Andres Toobal.

Juttu tuleb muuhulgas järgnevatel teemadel:

*kuhu küll Rivo jäi?

*unenägu Eesti koondise neljandaks liberoks saamisest;

*millal ja millest kohtunik väsib?

*kui tihti treenereid ja mängijaid reeglite osas koolitatakse?

*mitu kella on Erkol?

*müüt: Eesti kohtunikud vilistavad pigem Eesti klubide vastu ja lätlased oma meeskondade poolt. Kas peab paika?

*kas rannas on võrreldes saalivõrkpalliga lubatud teistmoodi tõsta?

*kes ja miks teeb reeglites pidevalt muudatusi?

*kas kapten võib kohtunikult küsida kõike?

*mängijate ja kohtunike ähvardamine sotsiaalmeedias - kuidas käituda?

*TeamShieldi küsimusmäng: kaks küsimust, kaks auhinda!

*nädala tegija - enim hääli kogus tõeline üllatusnimi;

*Credit24 Meistriliiga veerandfinaalide eelvaade. Millises seisus on Eesti klubid?

*Eesti, Soome ja Läti ühisliiga. Kuidas vaatavad olukorrale otsa Eesti klubide mängijad?

"Kuldse geimi" 50. osa: