PIKK INTERVJUU | Itaalia tippklubis palliv Robert Täht on vahetamas tööandjat: uus leping võib allkirja saada lähiajal

Maailma tippklubid eesotsas Itaalia gigantide Perugia ja Lubega teatavad juba üksteise võidu uutest lepingutest. Perugia palgal olev Robert Täht avaldas, et tema liigub selle hooaja järel väga suure tõenäosusega edasi. Õhus on ka üks väga konkreetne ja põnev variant. Delfile antud pikemas usutluses rääkis Täht veel sellest, miks tema mänguaeg on jäänud Perugias algselt plaanitust väiksemaks; milline olukord valitseb koroonaviiruse tõttu Itaalias ning millise omapärase taktikalise võttega peab arvestama Saaremaa võrkpallimeeskond, mis järgmisel kolmapäeval ja neljapäeval võõrustab eurosarja veerandfinaalis Milano Powervolleyt.