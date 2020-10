Pevkur soovib ametis jätkata, konkurendid puuduvad

Tähtajaks oligi laekunud vaid üks avaldus, 2012. aastast Eesti võrkpalliliitu juhtiva Pevkuri oma. See ei tähenda siiski, et ta on juba automaatselt konkursi võitnud. Vastavalt reglemendile saab valimistel otsustavaks kandidaatidele antav häälte arv, aga seda eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmetest.

Suure tõenäosusega saab Pevkur klubidelt mandaadi jätkata, tema ajal on ala märgatavalt arenenud.

Eelmisel nädalal kandideeris ta ka Euroopa võrkpalliliidu presidendiks, kuid jäi senisele serblasest juhile Aleksandar Boričić alla. Boričić sai 36 ja Pevkur 19 häält.