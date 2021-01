PEATÜKK RAAMATUST "HIIUMEHE RÄND" | Üksteist noort sõdurit hüppas lennukist langevarjuga alla, üks ei julenud. Tema tõugati alla!

Kohkunud ema oli vahepeal jalule ajanud Tartu miilitsad ja haiglad, otsingud kestsid tunde. Lootuse kaotanud ema helistas lõpuks igaks juhuks lennujaama. "Jah, poiss mängib Šavandoviga malet," vastati emale. "Ärge temaga pahandage, ta pole kellelegi halba teinud. Ta ei hakanud tönnima ja

emmet nõudma, leides kiiresti lahenduse. Tubli poiss!" kinnitas Šavandov emale. Emal polnudki enam jõudu pahandada. "Šahh!" lugesin teema ammendatuks. Partii jätkus.

Aerostaat. See oli maal midagi enneolematut, eriti taluõues. Hiigelsuur kuumaõhupall, suurem kui LI-2, vedas üles kastitäie (neli meest) langevarjureid ja kui nood olid alla hüpanud, vinnati kast trossi abil maa peale tagasi ja hüppama saadeti uus nelik. Algul oli vaatajaid palju, aga pikapeale harjuti ja huvi vaibus. Treenivaid langevarjureid puistas lahtisest küljeuksest alla ka AN-2. Tegin ühe sellise lennu AN-2 salongis kaasa. Need lendurid olid võõrad, lennuk kuulus sõjaväele. Surusin ennast kabiinipoolsesse nurka kössi ja hoidsin seina külge kinnitatud pingist kahe

käega kinni, et tuuletõmbusega mitte välja kukkuda.

Üksteist noort sõdurit hüppas alla, üks ei julenud. Tema tõugati alla! Mulle oli see vaatepilt ränk elamus, edaspidi ma langevarjuritega koos lendama ei läinud. Õnneks ei näinud ma ühte veel hirmsamat pilti, kui ühe väga noore naise langevari ei avanenud ja ta kukkus meie naabermaja

kartulipõllule, poolenisti maa sisse... . Naised kogunesid Järva talu õuele kohutavat õnnetust arutama. Nii noorelt surra, jäid neist kellegi sõnad mulle igaveseks meelde. Aga kaheksa aastane leidis seepeale, et tal on aeg oma raamatutarkusega lagedale tulla ja lausus: "Aeg antud elada, aeg

antud surra..."