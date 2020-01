Pärnu võrkpalliklubi võttis kohustusliku võidu

Pärnu edukaim oli rünnakul Kristaps Platacs, kes tõi 20 punkti (+10), Andrei Gvozdev lisas 14 (+13) ja Taavet Leppik 10 punkti (+7).

Avo Keele juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 60%, rünnakuid lahendati 59-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 14 (neist 5 läks Gvozdevi arvele) ja servil löödi 6 ässa ning eksiti 11 pallingul, teatab Volley.ee.

Limbaži poolel panustas Kristaps Smits 21 punkti (+10), Läti klubi vastuvõtt oli 49%, rünnak 35%, blokipunkte saadi 7, servipunkte 4 (vigu tehti pallingul 5).

Pärnu hoiab liigas 24 punktiga viiendat positsiooni, Limbaži asub 6 punktiga viimasel ehk üheksandal kohal. Liider on 40 puntkiga Bigbank Tartu, Saaremaal on teisena 39 punkti, kolmandat kohta hoiab Jekabpilsi Luši 34 punktiga. Selver jätkab samuti 34 punktiga neljandana, TalTech on 15 punktiga seitsmes.

Tabeliseis