Pärnu Võrkpalliklubi on kummalises seisus: lätlasega sõlmiti leping, aga mees keeldub Eestisse tulemast

Mullu esindas Šimanskis Läti klubi Limbaži värve.

Pärnu klubi mänedžer Reio Tilga leiab, et lõunanaabril pole mitte mingisugust põhjust niimoodi käituda. "Suvel oli ta Läti koondise juures ning meil oli kokkulepe, et ta septembris liitub meie treeningutega - aga ta ei tulnudki kohale. Eile sai meil lõpuks villand - kus ta siis on? Mängud hakkavad ju pihta... Kui hakkasime uurima, mis toimub, selgus, et ta ei kavatsegi meiega liituda."

22-aastane temporündaja soovib Tilga sõnul jätkata oma senises klubis. Segaseid signaale on välja näidanud ka klubi ise. "Tean, et hoolimata sellest, et ta meiega lepingu sõlmis, pakkus tema treener teda suvi läbi teistele klubidele. Samas on nii mängija ise, klubi kui ka Läti alaliit teadlik, et tal on meiega tegelikult kehtiv leping."

Mis täpselt edasi saama hakkab, sõltub Tilga sõnul Šimanskisest endast. Kui kokkuleppele jõutakse, võib Limbaži näiteks mehe Pärnult välja osta. "Meie oleksime huvitatud, et ta ikkagi mängiks - meie klubi peatreener Avo Keel on ju ka Läti koondise peatreener. Kõik sõltub sellest, mis on tema meelestatus. Kui ta tahab võrkpalli mängida, tuleb tal meiega kokkuleppele jõuda, ilma meie loata ta kuskil mujal mängida ei tohi."

Mõned päevad tagasi teatas Pärnu klubi aga vähemalt paberil väga kõvast täiendusest - klubiga liitus brasiillasest temporündaja Eder Levi Kock, kelle teenistuslehel säravad kaks klubide maailmameistritiitlit ning hunnik Brasiilia meistrimedaleid.