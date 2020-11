Pärnu võrkpalliklubi euroteekond võttis uue pöörde

Pärnu VK pidi 10.-12. detsembril Türgis Ankaras toimuvas "mullis" korraldatavas veerandfinaalis kohtuma Ankara Ziraat Bankasi (Türgi) ja Nicosia Omonia (Küpros) paari võitjaga.

"Koroonaviiruse leviku tõttu ning tuginedes Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldustele ja juhistele ei pea Pärnu klubi mõistlikuks Türki Challenge Cupi mängule reisida," seisis tänases Eesti Võrkpalli Liidu pressiteates.

"Klubi selgitas, et reisipiirangute tõttu on Türki reisime pikk ja keeruline, kuna otselennud Eestist pole lubatud. Lisaks kujutaks reis ohtu mängijate ja treenerite tervisele ning naastes tuleks jääda isolatsiooni."

"Pärnu VK lisas, et oleks nõus veerandfinaali mängu pidama jaanuari lõpus või veebruaris juhul, kui koroonaviiruse levik on pidurdunud," täpsustas alaliit.

Vastase loobumise tõttu samuti ilma mänguta kaheksandikfinaali jõudnud Saaremaa Võrkpalliklubi peab järgmise mängu või mängud Ukrainas Horodokis vahemikus 8.-10. detsembrini. Eesti klubi vastaseks on kaheksandikfinaalis kohalik Horodoki klubi. Selle paari võitja kohtub sealsamas peetavas veerandfinaalis kas Lissaboni Sportingu (Portugal) või Praha Lvõviga (Tšehhi).

Nii kaheksandik- kui ka veerandfinaalides selgub võitja ühe mänguga.



Olukord ei ole hea. Otsustasime, et ei lenda ülejärgmisel nädalal Ankarasse 🇹🇷. Olukorra paranedes loodame CEV Challenge... Posted by Pärnu Võrkpalliklubi on Reede, 27. november 2020

Täiendatud kell 22.23:

Türgist tulevate viimaste teadete kohaselt on Ziraadis tuvastatud neli koroonasse nakatunud meeskonnaliiget. Meeskond on paigutatud isolatsiooni ning nende järgmised kohtumised Türgi kõrgliigas on edasi lükatud.

Seega võib olla lootust, et türklased tulevad Pärnu ettepanekule vastu pidada veerandfinaali mäng jaanuari lõpus või veebruaris.