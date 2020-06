Pärnu võrkpalliklubi eelarve langeb kolinal, kuid viie mängijaga on kokkuleppele jõutud

“See on õunte pealt öeldud, aga jah, me arvame, et uuel hooajal tuleb ilmselt mängida senisest 40-50 protsenti madalama eelarvega,” ütles Tilk kolmapäeva pärastlõunal Võrkpall24’le.

Pärnakad jõudsid enne koroonat jätkamise osas kokkuleppele viie mängijaga: sidemängijad Martti Keel ja Richard Voogel, libero Silver Maar, nurgaründaja Tony Tammiksaar ja lätlasest diagonaalründaja Kristaps Platacs, kellega sõlmiti eelmisel suvel kolmeaastane leping.

“Eks muutuva eelarve tõttu tuleb nende palganumbrid veel ilmselt üle vaadata. Kui eelarve tuleb planeeritust oluliselt väiksem, siis on loomulik, et me ei pääse kärbetest,” tõdes mänedžer.

Pärnu meeskonna juhendajana jätkab teatavasti Avo Keel.

