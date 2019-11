Pärnu võrkpalliklubi avab eurohooaja: avageim kuulus pärnakatele, teine Rootsi meistrile

Linköping on Keele sõnul korralikul tasemel meeskond. "Saime nüüd ka kolm korralikku mänguvideot ja nende põhjal pole enam nii palju põhjust rõõmustamiseks kui algselt Facebooki kehvemaid videosid uurides. Seal on kaks korralikul tasemel tempomeest, kes põhiliselt platsil käivad. Üks nurgaründaja on sellise serviga, et Duarte saab kindlasti mitu servi rinnaga vastu võtta, samas kaetakse teda vastuvõtul. Teine nurk on pigem tagaliinis hea, aga kõrgusega ei hiilga ning otsib rünnakul rohkem blokki. Diagonaalidest ei teagi, kumb mängib, tundub kaks üsna võrdsel tasemel meest olevat. Libero kohta ei saa samuti midagi halba öelda. Soomlasest sidemängija harrastab üsna kiiret mängu ja on üsna nahaalne tüpp, aga kasvult lühike ja seal võiks meie seda eelisena ära kasutada," iseloomustas Keel vastast. "Kokkuvõttes usun, et Linköping on jõukohane, ent tuleb ise korralikult mängida ja vaeva näha," lisas peatreener.

Teise Eesti klubina eurosarjas kaasa tegev Saaremaa Võrkpalliklubi alustab CEV Challenge Cupi 1/16-finaalist detsembris. Saaremaa kohtub Iisraeli klubiga Hapoel Yoav Kfar Saba, avakohtumine toimub 11. detsembril kell 19.00 Kuressaares.