Pärnu vajab eurosarjaks kapitaalremonti, Saaremaa viimistlust

Õigeks mänguks Pärnu spordihallis ei läinud, Saaremaa vajas Eesti meistri alistamiseks 70 minutit, geimides lubati vastasel rõõmustada vastavalt 13, 18 ja 15 korda. Tulemust võis prognoosida, kuna Pärnu pole suutnud veel meeskonda lõpuni komplekteerida, pealegi jäi eilsest matšist seljavaevuse tõttu eemale oluline lüli Taavet Leppik ja treener Avo Keel pidi eksperimenteerima: platsile saadeti kaks diagonaalründajat, inglane Robert Poole osales servi vastuvõtul eksprompt.

„Valmistusime teistsuguseks mänguks,” tõdes Saaremaa loots Urmas Tali, kui neljas järjestikune võit oli turniiritabelisse kirjutatud. „Avol on olukord keeruline, meeste osas on otsustega hiljaks jäädud. Saan aru, pane meile kaks noort sisse ja pilt on teistsugune.”