Pärnu teenis uue aasta esimeses mängus võidu TalTechi üle

Pärnu edukaim oli täna 19 punktiga (+10) Kristaps Platacs, 16 punkti (+4) panustas Ygor Duarte ja 12 silma (+3) Tony Tammiksaar. Pärnu vastuvõtt oli 61%, rünnakuid lahendati 49-protsendiliselt, blokiga saadi 10 ja serviga 8 punkti (eksiti 15 pallingul). Pärnul ei teinud täna kaasa Taavet Leppik, vahendab volley.ee.

TalTechi edukaimana tõi Mihkel Nuut 21 punkti (+9), 16 (+13) punkti panustas Jörgen Vanamõisa ja 13 (+5) Valentin Kordas. TalTechi vastuvõtt oli 47%, rünnak 46%, blokiga teeniti 15 punkti ja servil löödi 5 ässa (eksiti 16 servil).

Tabeliliider on Bigbank Tartu, kel on 14 mänguga koos 34 punkti. Teist kohta hoiab Saaremaa Võrkpalliklubi, kes on pidanud 12 kohtumist ja kogunud 30 punkti. Kolmandal positsioonil asub Jekabpilsi Luši (14 mängu, 29 punkti), neljas on Selver Tallinn (14 mängu, 25 punkti), viies Pärnu VK (15 mängu, 21 punkti). TalTech asub kaheksandal kohal 12 punktiga (13 mängu juures).