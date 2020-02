Pärnu sai TalTechi võrkpallurite üle kinda võidu

Balti liiga põhiturniir lõpeb 23. veebruaril, pärast käesolavat nädalat jääb pidada veel kaheksa põhiturniiri mängu. Veerandfinaalid peetakse märtsi alguses, põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad neljas veerandfinaalis järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniirl peetakse 13.-14. märtsil, finaalturniiri korraldusõiguse saab põhiturniiri võitja.

Pärast Balti liiga võitja selgumist peetakse kuue Eesti meeskonna osalusel Eesti meistrivõistluste mängud.