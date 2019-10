Pärnu palkas Tel Avivi Maccabis mänginud venelase, debüüt toimub juba täna Tartu vastu

200 cm pikkune Gvozdev esindas viimati Iisraeli klubisid Tel Avivi Maccabit ja Shomrati Hapoeli.

Uue täienduse esimene mäng on juba täna Credit24 meistriliigas, Pärnu kohtub võõrsil Tartu Bigbankiga. Enne tänast matši on mõlemal üheksa punkti, tabelis on Tartu teine ja Pärnu kolmas.