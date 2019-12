Kevadel lõid just pärnakad kõik ennustused uppi, kui tulid tuntud kõnekäänu kohaselt õigel ajal nurgast välja ja noppisid „tantsumeeste” nina eest üllatuslikult Eesti meistritiitli. Uus hooaeg on olnud aga alanud äärmiselt keeruliselt, palju on olnud traumasid, Balti liigas hoitakse kuue võidu ja seitsme kaotusega alles viiendat kohta ning eile lõppes dramaatiliselt ka siiani positiivseid tulemusi toonud euroteekond.

Challenge Cupi eelringis alistas Pärnu Rootsi meistri Linköpingu, 1/16-finaali avamatšis võitis horvaatide Kaštela Mladostit kodus 3 : 1. Kui eile võideti võõrsil kordusmängu esimene geim 25 : 23, piisas edasipääsuks ükskõik millise järgnenud geimi võidust. Paraku...