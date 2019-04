Pärnu loots Avo Keel kardab, et ta parim mängija võetakse käest ära

Mõlemad mängud võideti numbritega 3:1 ja mõlemas mängus tõusis esile Pärnu brasiillasest diagonaalründaja Chizoba. Avamängu tõi ta koguni 34 punkti, täna 24 (kasutegur +16; rünnak 64%). „Need numbrid räägivad iseenda eest,” lausus Bigbanki treener Andrei Ojamets. „Pärnu teeb õigesti, et tema peale mängib, samas peab mehe taga olema ikkagi võistkond. Üksinda ta seda asja ei tee. Näiteks Taavet Leppik ei sära võib-olla rünnakul, kuid see, mida ta teeb servi vastuvõtul ja servijoone taga, on tiimile ülivajalik. Samas on Martti Keel, kes suudab Chizobat tõstetega toita.”

Kuigi brasiillane ise ei ole välistanud Pärnus jätkamist, on Pärnu juhendaja Avo Keel üsna kindel, et sellise hooaja järel teda alles hoida ei suudeta. „Eks nad korjavad ta ära. No kui ikka pakutakse näiteks Prantsusmaa üle keskmise klubi või Itaalia keskmikku. Lähme hulluks ja ütleme, et Pärnu pakuks talle hooaja ees 40 000 eurot. Samas kui tuleb Modena (Itaalia esineliku meeskond – M. R.) ja pakub 20 000, siis mina tema asemel mõtleksin küll, mida ma teeks.”

Chizobat toetas täna suurepäraselt vahetusest sekkunud ukrainlane Ilja Kovaljov, kes kogus kolme geimiga 16 punkti (+9; 74%), Leppiku arvele kanti 12 silma, koguni 25 korda servida saanud Toms Švansi lisas 9 ja vastaseid blokiga kägistanud Tamar Nassar 4.