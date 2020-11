Pärnu kummaline eurotee võib lõppeda platsile jõudmata, saarlasi ootab ülipikk bussisõit

Nuta või naera, kuid see on tänase koroonailma reaalsus. Pärnu on jõudnud Challenge Cupil väljakul käimata vastaste loobumiste tõttu veerandfinaali, mis peaks neile ka sisse tooma auhinnaraha 10 000 eurot, kuid pole välistatud, et nüüd peavad nad ise langetama samasuguse otsuse.

„Kaalume plusse ja miinuseid. Tavaolukorras läheksime kindlasti kohale. Aga sinna reisimine on raskendatud, testimisele kulub ka umbes 3000 eurot, see on mõtlemise koht,” rääkis Pärnu VK pikaaegne tegevjuht Reio Tilk. „Reisimine Ankarasse on väga keeruline ja kallis praegu. Vilniusest on Türki otselend, nii tuleks üks ööpäev Türgis lisaks ning 5-6 tundi bussidega sõitu Vilniusesse.”

Omaette küsimus on, kas loobumise korral jääks Pärnu ka preemiarahast ilma, selles osas pole selgust. Ankaras selgitavad kohalik Ziraat Bankasi ja Küprose klubi Nicosia Omonia esmalt teise veerandfinalisti, seejärel 9. detsembril oleks mäng Pärnuga. „Langetame otsuse homme või esmaspäeval,” ütles Tilk.

Saaremaa reisib Ukrainasse Horodokisse bussiga. 8. detsembril peetakse võõrustajatega 1/8-finaal, edu korral oleks päev hiljem veerandfinaal Praha või Lissaboni Sportinguga. „Praeguse plaani kohaselt oleme minemas,” kinnitas Saaremaa VK juht Hannes Sepp.

Sõit Kuressaarest Horodokisse kestab kestab 21-24 tundi, kuid klubi on teinud kõik, et mängijatel oleks võimalikult mugav. „Õnneks läheme Lux Express Special bussiga, kus kolm istet reas, palju jalaruumi – mugavaim variant, mis praegu pakkuda turul oli,” märkis Sepp.