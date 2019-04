Täna algab Tartus nelja võiduni mängitav Eesti meistrivõistluste finaalseeria, kus vastamisi lähevad Bigbank ja Pärnu. Et hiljem ei saaks Pärnu loots Avo Keel või Tartu pealik Andrei Ojamets hakata kaotusi välja vabandama kehvema materjaliga, kutsusime kokku laiapõhjalise tõekomisjoni, kes võrdles mehi üksipulgi ja tuvastas uurimise käigus, et seis on üsna võrdne. Komisjoni kuulusid Eesti koondise treener Rainer Vassiljev, statistikud Alar Rikberg ja Märt Pajusalu, mängijad Andrus Raadik ja Denis Losnikov ning TalTechi mänedžer Uku Rummi.