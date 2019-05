Pärnu brasiillasest imemees sõlmis lepingu Prantsusmaa tippklubiga

Poitiers andis täna oma sotsiaalmeedia leheküljel teada, et on 21-aastase Chizobaga sõlminud lepingu. Ühtlasi märgitakse, et 198 cm pikkune brasiillane oli Eesti meistriliiga parim mängumees ja ülekaalukas punktiliider.

Stade Poitevin kukutas sel hooajal CEV Challenge Cupi 1/16-finaalis Saaremaa Võrkpalliklubi, võites võõrsil saarlasi 3:2 ja kodus 3:0.