Pärnu alistas viiegeimilises lahingus Selveri

Pärnu meeskonna edukaim skoorija oli 18 punktiga (+6) brasiillane Ygor Duarte, Taavet Leppik lisas 14 (+11) ja venelane Andrei Gvozdjov 13 punkti (+10), kirjutab Volley.ee. Pärnu vastuvõtt oli 46%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokipunkte saadi 9 ja servil löödi 6 ässa (eksiti 13 pallingul).

Selveri edukaimana tõi Matej Šmidl 25 punkti (+12), Karli Allik panustas 18 punkti (+5) ja 5 blokiga säranud Mihkel Varblane 12 punkti (+10). Selveri vastuvõtt oli 58%, rünnak 45%, blokipunkte teeniti 11, servipunkte 5 (vigu kogunes 19).

Liigatabelis on Pärnu 12 punktiga viies, Selver asub samuti 12 puntkiga vahetult Pärnu ees. Liidrikohal jätkab Bigbank Tartu, kel on koos 15 punkti. Teisel kohal on Jekabpilsi Luši, kel on Tartust punkt vähem ja kolmandal kohal asub 13 punktiga Saaremaa Võrkpalliklubi. TalTech on 6 punktiga kaheksas.

Vaata detailset tabeliseisu.