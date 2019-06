Palju õnne! Hindrek Pulga imeilus päev – esmalt võttis naise, siis sai treenerilt rõõmusõnumi

See on 28aastane Saaremaalt pärit diagonaalründaja Hindrek Pulk. Esiteks võttis mees täna enne mängu naise. Seejärel tuli koondise juurde ja sai treener Gheorghe Cretult ootamatu ja rõõmustava uudise – ta usaldati esmakordselt nii tähtsas mängus põhikoosseisu.

„Oli ikka üllatav, kuulsin seda umbes tund aega enne mängu algust,” lausus Pulk. „See on ikka täiesti uskumatu! Kui keegi oleks mulle veel poolteist kuud tagasi öelnud, et ma mängin Kuldliiga poolfinaalis põhikoosseisus, oleksin ta välja naernud. Mul on selle üle meeletult hea meel!”

Selgituseks: Pulk ei pääsenud viis aastat koondisse, kuna väga kõrgel tasemel mängivad Oliver Venno ja Renee Teppan olid seal ees. Nüüd sai ta esmalt kutse laagrisse ja kuna Teppan pole terve ning Venno pole teravas vormis, usaldas Cretu Pulga ka platsile.

Esmakordselt nii tähtsas mängus võimaluse saanud Pulk tegi igati korraliku partii, tuues 18 punkti (efektiivsus +13; rünnak 46%). „Sain ülesannetega hakkama, siit-sealt oleks andnud muidugi veel paremini teha. Terve võistkond võitles, kuid vastased surusid meid kõvasti serviga. See Subasi lõi nii stabiilset ja tugevat pallingut, vastuvõtuosakond oli hädas. Polnud sugugi lihtne sellist servi vastu võtta.”

Samas ei langetanud Pulk emotsioonide najal otsust, et kindlasti jätkab karjääri ka järgmisel aastal. „Ei, seda ma ei otsusta. Sellise mängu järel oleks ka hea karjäär lõpetada,” sõnas Pulk.