OTSEPILT JA -BLOGI | Võrkpallikoondis pidi valusal moel tunnistama maailma tippmeeskonna paremust, lisageim võideti

Kaotuse tegi valusaks see, et visalt võidelnud Eesti juhtis neljandas geimis veel 23:18. Siis tekkisid probleemid servi vastuvõtul ja ei suudetud seetõttu ka rünnakul palli maha lüüa. Ehkki Eesti jõudis kolme geimpallini, ei suudetud neid realiseerida ja maailma absoluutsesse tippu kuuluva Tsvetan Sokolovi serviäss pani kohtumisele punkti.

Gheorghe Cretu saatis seekord platsile algkoosseisus Kert Toobali, Renee Teppani, Robert Tähe, Kristo Kollo, Ardo Kreegi, Timo Tammemaa ja libero Rait Rikbergi. Neljandas geimis asendas Andri Aganits Tammemaad ja Silver Maar Rikbergi.

Teppan kogus 15 punkti (efektiivsus +5; rünnak 39%), Täht 14 (+4; 57%), Kreek 12 (+8; 86%!), Tammemaa 6 (+1; 50%), Kollo 4 (-2; 25%), Aganits 2 (0; 50%) ja Toobal 1.

Avageimis nelja serviässaga Eesti mängu purustanud Martin Atanasovi arvele jäi lõpuks 23 silma, sama skoorini jõudis ka Sokolov.

Bulgaaria oli parem servi vastuvõtul (53% vs 45%), rünnakul (59% vs 49%) ja ka blokis (9 vs 3).

Enne mängu:

Täna saab Tallinnas näha võrkpallimaailma üht eredaimat tähte, Bulgaaria koondise diagonaalründajat Tsvetan Sokolovi. Tänavuses Meistrite liiga finaalis kerkis 29-aastane ja 206-sentimeetrine Sokolov 17 punktiga üleväljameheks, aidates Civitanova Cucine Lubel alistada tiitlikaitsja Kaasani Zeniit 3:1. Uuel hooajal tõmbab ta aga hoopis Kaasani särgi selga.