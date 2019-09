OTSEPILT JA -BLOGI | Võrkpallikoondis jäi Bulgaaria servirahe alla - kas suudetakse kosuda?

Viimati kohtus Eesti Bulgaariaga 2011. aastal EM-i play-off'is ja kaotas 0:3. Tõsi, 2016. aastal saadi Bulgaariast Euroopa liiga poolfinaalis jagu 3:2, kuid too oli väga selgelt Bulgaaria B-koondis. Üks võit on siiski saadud ka nende põhimeeskonna üle, 1993. aastal alistas Eesti Bulgaaria Andrei Ojametsa juhendamisel Spring Cupil 3:2.



Eesti - Bulgaaria

17:15. Bulgaaria rünnak auti.

16:15. Vägev võitlus kaitses ja Teppan toob punkti juurde.

15:15. Kreek viigistab.

14:15. Kollo saab rünnakul käe valgeks.

13:15. Sokolovi rünnak.

13:14. Toobal mängib Tähe ühese bloki vastu rünnakule ja pall on maas.

12:14. Sokolovi rünnak.

12:13. Täht lööb palli maha ja püsime mängus sees.

11:13.

11:12. Bulgaaria rünnakuviga.

10:12. Seekord Atanasev serviseeriat ei korralda, vaid eksib esimesel pallingul.

9:12. Bulgaaria temporünnak.

9:11. Teppani rünnak.

8:11. Sokolov kavaldab Rikbergi üle, lüües lühikese keriva servi meie libero nina alla.

8:10. Teppani serviviga.

8:9. Kreek keskelt.

Timeout.

7:9. Atanasev paneb Teppani üksinda kinni. See mees on meile täna palju kurja teinud.

7:8. Atanasevi rünnak.

7:7. Atanasev blokist auti.

7:6. Tammemaa keskelt.

6:6.Tähe serviviga. Ilmselgelt on pallingul rohkem riske võtma hakatud.

6:5. Bulgaaria serviviga.

5:5.

5:4. Teppan viib Eesti ette.

4:4. Tähe rünnak.

3:4. Kreegi serviviga.

3:3. Atanasovi serviviga.

2:3. Taas Atanasovilt julm serv ja mees lööb hiljem ise ka rünnakul palli maha.

2:2.

2:1. Kreek.

1:1. Sokolov blokist auti.

1:0. Teppani rünnak.

16:25. Tammemaa eksib servil ja Bulgaaria on avageimi võitnud väga veenvalt.

16:24. Pentševi eksib servil.

15:24. Gotsevi rünnak keskelt.

15:23. Pentšev lööb palli auti.

14:23. Siiski-siiski, Bulgaaria blokk oli eelnevas olukorras võrgus.

13:24. Tammemaa lööb blokki.

13:23.

13:22. Tähe rünnak. Toobalit asendab Markkus Keel.

12:22. Sokolovi rünnak, avageim on olnud ühepoolne.

12:21.

12:20. Nüüd Atanasov eksib. Lõpuks.

11:20. Atanasov jätkab eksimatult pommservidega kostitamist.

11:19. Pentševi rünnak. Atanasov annab jälle julma servituld. Tema on avageimis vahe sisse teinud.

11:18. Atanasov lööb veel ühe ässa, kokku peaks see juba neljas olema.

11:17. Teppan blokki.

11:16. Kollo eksib servil.

11:15. Sokolovi serviviga.

10:15. Sokolovi pommlöök vuhiseb kaitses seisnud Tähest mööda, seal polnud midagi teha.

10:14. Atanasovi rünnak.

10:13. Täht tagaliinist.

9:13. Tammemaa serviviga.

9:12. Täht tagaliinist.

8:12.

8:11.

7:11. Bulgaaria serviviga.

6:11. Teppan lööb blokki, täna bulgaarlased nalja ei mõista, tahavad viimast mängu enne EMi kindlasti võita.

6:10.

6:9. Tammemaa temporünnak.

5:9.

5:8. Nüüd on serv käes ja Kreek lööb blokist auti. Atanasev tegi tugeva etteaste.

4:8. Teppan ründab Nikolai Pentševi blokki.

4:7. Ja veel üks äss! Atanasov on hoos. Nüüd jäi Täht hätta.

4:6. Taas hea serv, nüüd ei saa Kollo kätte.

4:5. Atanasov tulistab serviässa, Täht on võimetu.

4:4. Victor Josifovi rünnak.

4:3. Sokolovi serviviga.

3:3.

3:2. Kreegi rünnak ja Teppani hea serv.

2:2. Teppani rünnak.

1:2. Kollo hanitab, kuid blokk on ees.

1:1. Martin Atanasov viigistab.

1:0. Kreegi rünnak avab skoori, hea serv Tammemaalt.

Mäng algab.

Eesti koondise algkoosseis: Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja libero Rait Rikberg.

ChLoNiCaL: Täna on jälle see päev kus eesti spordis võib olla kohutav päev või siis super päev. :) Peab hakkama võrkpalli ja jalka vahet pendeldama. :P

Teadaanne kõikidele Pahvi-sugustele vendadele: Delfi vahendab Eesti võrkpalliliidu toodetavat telepilti, seega lihtsalt värskendage uudist ja nautige!

umbehää: Noorreporter Roosna kust kohast see võrkpalliliidu pilt tuleb.Kirjuta ikka Pahvi vanuste- suguste vendadele kah kust pilti näeb.Ja see on ilma naljata öeldud.