OTSEPILT JA -BLOGI | Mart Seimi tõetund: kas ülioluline samm olümpia suunas saab astutud või jääb Tokyos käimata?

Oktoobris rinnalihaselõikusel käinud Seim jookseb ajaga võidu - Tokyo olümpiale pääsemiseks peab ta saama kirja veel kaks tulemust ja samal ajal peab ta ka terveks jääma. Esialgse kalkulatsiooni kohaselt oleks vaja täna Maltal saada kogusummas kirja 400 kg ja 12. aprillil Moskvas toimuval EM-il juba veidi rohkem. Viimati võistles Seim septembris Pattayas toimunud MM-il, kus rebis 175 ja tõukas 225 kg, kogusumma 400 kg andis 18. koha.

Täna kell 19 toimuval jõuproovil saab Seim võtta mõõtu mehelt, kellega konkureerib otseselt olümpiapileti eest - Jiri Orsag. Kokku on selles kaalus seitse osalejat.

Malta International Open

Natuke on kahtlusi võistluse alguse aja osas. Ametlikult on kirjas, et sealse aja järgi kell 18 (Eesti aeg kell 19), aga Alar Seim teatas eile, et peaks algama kell 18.30 (19.30).

Tervitused, head tõstmise sõbrad! Mart Seimi seis on väga huvitav ja pingeline, kuid teoorias on tal endiselt võimalik võistelda Tokyos kõrge koha eest. Treener Alar Seim arvas, et kui olümpiale saadakse, siis esikuuiku koht oleks vägagi realistlik eesmärk. Nimelt väga paljud head tõstjad, kes on pärit riikidest, mis on dopinguga silma paistnud, jäetakse olümpialt eemale. Aga olümpiale pääs on keeruline. Täna näeme, kuidas Seim on lõikusest taastunud. Rekordeid teha vaja ei ole, küll aga on hädavajalik saada tulemus kirja, muidu on rong läinud. Pöidlad pihku!