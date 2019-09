OTSEPILT | Haarav maratongeim aitas Valgevenel suurhallis Eesti vastu sõprusmängu viigistada!

Kohtumisest näeb otseülekannet Eesti võrkpalliliidu Facebooki kodulehe vahendusel. VAATA SIIT!

Valgevene võitis sel aastal samuti Saku Suurhallis toimunud Euroopa Kuldliiga finaalturniiril hõbeda, Eesti pidi kodusel turniiril teatavasti leppima neljanda kohaga. Reedel peab Eesti EM-i eel viimase sõprusmängu, kui vastaseks on eelmisel EM-il kuuendaks tulnud Bulgaaria.

Rahvusmeeskonna koosseis koduseks turniiriks: Kert Toobal, Markkus Keel, Robert Viiber, Renee Teppan, Hindrek Pulk, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Mart Naaber, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Kristo Kollo, Robert Täht, Martti Juhkami, Rait Rikberg, Silver Maar. Peatreener Gheorghe Cretu, abitreener Rainer Vassiljev, statistik Alar Rikberg, mänedžer Robin Ristmäe, füsioterapeut Gardo Maruste.

EM-finaalturniir toimub 13.-29. septembril Belgias, Prantsusmaal, Hollandis ja Sloveenias. Eesti peab alagrupikohtumised Hollandis kahes erinevas linnas, meie vastasteks on Holland, Poola, Tšehhi, Ukraina ja Montenegro. Avakohtumises on 13. septembril vastaseks Poola (Rotterdamis). Seejärel minnakse 14. septembril vastamisi Montenegroga (Rotterdamis), 15. septembril on vastaseks Tšehhi (Rotterdamis), 17. septembril mängitakse Hollandiga (Amsterdamis) ning 18. septembril Ukrainaga (Amsterdamis).