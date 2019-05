OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis alustab tiitli kaitsmist Hispaania vastu. Kas autsaideriks peetavad Sinilõvid näitavad kihlveokontoritele koha kätte?

Eesti meeskond kuulub Kuldliiga B-alagruppi koos Hollandi, Hispaania ja Horvaatiaga. Täna peetakse esimene kohtumine, kui võõrsil mängitakse Hispaaniaga. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagab ka korraldaja ehk Eesti meeskonnal on koht nelja seas olemas.

Kuna meil on kuus põhimeest puudu, peavad kihlveokontorite bookmakerid Eestit autsaideriks - võidu korral saab panustaja raha tagasi koguni kolmekordselt!

Rakveres peeti ka kolm kontrollkohtumist Slovakkiaga, kus said mänguaega mitmed nooremad mehed, kirjutab volley.ee. Koondise põhituumiku mängijatest saavad pärast klubihooaega pikemalt puhata kapten Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg, kes liituvad meeskonnaga mai lõpus. Seega on peatreener Gheorghe Crețul Kuldliiga alagrupiturniiril kasutada tavapärasest erinev koosseis. "Ootan huviga, mida suudavad need mehed Euroopa liigas ametlikes mängudes korda saata. Nagu ma alati rõhutan, ootan, et teatud nõudmistest peetakse kinni. Samuti tahan, et mängitaks emotsiooni ja hea suhtumisega. Kõik on terved ja noored mehed väga motiveeritud end tõestama," rääkis juhendaja.

Rahvusmeeskonna koosseis mängudeks Hispaania ja Horvaatiaga: Hindrek Pulk, Robert Viiber, Markkus Keel, Henri Treial, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Mart Naaber, Kevin Saar, Märt Tammearu, Kristo Kollo, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Stefan Kaibald, Silver Maar. Peatreener Gheorghe Crețu, abitreener Rainer Vassiljev, statistik Alar Rikberg, mänedžer Robin Ristmäe, ÜKE-treener Mirko Fasini, füsioterapeut Gardo Maruste.

Naiskond alustab alagrupimänge Sloveenia vastu