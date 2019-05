OTSEBLOGI | Täiesti uue koosseisuga mänginud võrkpallimeeskond sai Hispaanialt sugeda. Kas naistel läheb Sloveenia vastu paremini?

Naiskond alustab taas teekonda Euroopa Hõbeliigas, kus Eesti vastasteks on alagrupiturniiril Sloveenia, Portugal ja Kreeka. Alagrupiturniir algab 25. mail, kui võõrsil mängitakse Sloveeniaga. Naiste Hõbeliigas finaalturniiri ei toimu, neli paremat selgitavad võitja kodus-võõrsil süsteemis.

Peatreener Andrei Ojamets tahab eelkõige naiskonna ühtseks löögirusikaks vormida. Kontrollmängudes Soome vastu oli puudu vigastatud Kertu Laak ja alles teisipäeval koondisega liitunud Kristiine Miilen, Kristel Moor ja Eliise Hollas. Laak ei saa ka Euroopa liigas kaasa teha. "Kõik asjad arusaadavalt veel ideaalselt ei klapi. Kolm "prantslannat" on väga korralikus vormis ja annavad naiskonnale palju juurde. Aga värskelt klubi juurest tulnuna võtab uue võistkonnaga harjumine ikka aega. Ütlesin neile ka trennides, et ebaõnnestumistest ei tasu tragöödiat teha, see protsess võtab aega. Euroopa liiga mängud ongi selleks, et naiskonna mängus teravaid nurki lihvida," sõnas peatreener. Põhjalikum analüüs esimeste vastaste kohta seisab veel ees. "Videod on meil olemas, töö käib ja homme teeme vastaste kohta esimese koosoleku terve naiskonnaga. Vastased on kõik väga heal tasemel ja kindlasti tugevamad, kui eelmisel aastal," lisas juhendaja.

Rahvusnaiskonna koosseis mängudeks Sloveenia ja Portugaliga: Julija Mõnnakmäe, Kaisa Bahmatšev, Kristel Moor, Nette Peit, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Eliisa Peit, Mari Arak, Kristi Nõlvak, Nathalie Anett Haidla. Peatreener Andrei Ojamets, abitreenerid Marko Mett ja Oliver Lüütsepp, statistik Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson, füsioterapeut Madis Arumäe.