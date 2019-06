OTSEBLOGI | Moor teeb korralikku lammutustööd, kuid Sloveenia pääses Eesti vastu ette

Peatreener Andrei Ojamets ütles, et niigi tugev Sloveenia on pärast avamängu oma ridu veelgi tugevdanud. "Esimeses mängus puudus neil üks põhimängija, diagonaalründaja, kes nüüd samuti olemas on. Viimati alistasid nad võõrsil Kreeka 3:0 ja kui me seda videot nägime, siis pole midagi imestada - Sloveenia on läinud veel kõvemaks. Selge see, et meie oleme samuti nüüd enesekindlamad ja tahaksime paremini mängida vaatamata sellele, et vastane on tugevamaks läinud. Parandamisruumi meil jagub, eelkõige servi ohtlikkuse poole pealt. Vaatamata sellele, et nende servi vastuvõtt pole väga hea, on neil väga kvaliteetne sidemängija ja piisavalt võimsad ründajad nurkades. Lihtsat mängu kindlasti ei tule," kommenteeris peatreener.



Võrkpalli Euroopa liiga 18:18. 18:17. Sloveenia serviviga. 17:17. Miilen auti. 17:16. Kiisk taas servima, taas eksib ja neiu on ikka kuri enda peale. 17:15. Nüüd kasutab Mõnnakmäe palju rünnakul just Miilenit ja taas lööb too kahesest blokist auti. 16:15. Moor vajutas võrku. Peiti asendab Ennok. 16:14. Sloveenia temporünnak. 16:13. Miilan jälle kahesest blokist parem. 15:13. Raske pall Miilenil, kuid saab kahesest blokist jagu. 14:13. Peit tagaliinist. 13:13. Kullerkann nurgast. 12:13. Moori serviviga. 12:12. Sloveenia "soe pall". 11:12. Hollas pallib auti. 11:11. Grudina serviviga. 10.11. 10:10. Miilen saab blokist jagu. Just temalt ootaks rünnakul rohkem, võimu on tal küll ja veel. 9:10. Peit astub tagaliinijoonele. 9:9. Peidi sihik on paigast ja pall lendab meetreid auti. 9:8. Sloveenia side Eva Mori "viskab" palli meie poolele. 9:7. Erženi serv läheb pikaks. 8:7. Lühike Grudina keskelt. 8:6. Jälle imepikk pallivahetus, imeline võrkpall! Sloveenia tõi kaitses hullud pallid üles, kuid lõpuks skoorib Miilen. 7:6. Ülipika pallivahetuse lõpetab Sobocani rünnak. 7:5. 7:4. Erženi rünnak. 7:3. Sloveenia rünnakuviga. 6:3. Sloveenia serviviga. 5:3. Scuka rünnak. 5:2. Peit lööb palli maha. 4:2. Miilen saab kaitses palli kätte, kuid Kullerkann on võrgus olnud. 4:1. Miileni hanitus. 3:1. Hollaselt serviäss! 2:1. Eesti juhib teist geimi. Avageimis oli Kristel Moor imeline - 8 punkti (rünnak 9st 6; 2 blokki). Peit ja Miilen toetasid teda 3 punktiga, Sloveenia punktid jagunesid väga ühtlaselt, neli mängijat 4 peal. 23:25. Tõste Peidile jääb madalaks ja ta lööb blokki. Avageim oli võrdne ja võitluslik, kuid lõpp läks käest. Sloveenia ees 1:0. 23:24. 23:23. Moori vasak käsi ei hellita - pall maas ja seis viigis! 22:23. Moor blokist auti. Veel on võimalus! 21:23. Oeh... Eesti platsimäng laguneb ja pall kukub lihtsalt maha. 21:22. Nüüd söötis vastane suisa kahe käega ja pall jäi meie poolele maha. 21:21. Scuka trossi ja jälle viik! 20:21. Ei tea mitmendat korda eksib Sloveenia blokk ja Eesti punkt. 19:21. Mõnnakmäe hanitus blokist auti, kui mu vanad silmad õigesti nägid. 18:21. Oi pärgel! Moori löök tuuakse imekombel üles ja siis jookseb eestlannadel juhe kokku - Mõnnakmäe tõstab, aga lööjat seal pole. Ju arvati, et eelmine pall jääb maha. See oli väga oluline punkt. 18:20. Hollase löögil on käed ees - blokk. Ennok tuleb Peidi asemel servivastuvõttu parandama. 18:19. Väga kindlalt pommitanud Moor eksib nüüd. 18:18. Aga käsi vist värises, pall lendas meetri jagu auti. 18:17. Mõnnakmäe päästis Peidi kehvapoolse vastuvõtu ja Moor lööb palli maha. Ingrid Kiisk servima. 17:17. Eesti hädas vastuvõtul ja eduseis kiirelt läinud. 17:16. Eržen, kes on parajalt kogukas ja jõuline, raiub palli läbi Miileni bloki maha. 17:15. Uhh! Sloveenia serv kukub napilt auti. 16:15. Erženi rünnak. 16:14. Planinseci temporünnak. 16:13. Nette Peidi rünnak jääb maha. 15:13. Moor! 14:13. Nüüd vastuvõtt käes ja Scuka lööb ära. 14:12. Super! Peit saab nüüd käed "blokiseks" ja Hollas jätkab oma jalad-maas servidega vastase kiusamist. 13:12. Moori blokk! Teist ringi järjest ei saada kätte Hollase serve. 12:12. Sloveenia blokeerijad rikuvad reegleid. 11:12. 10:12. Taas Miilenilt ebatäpne vastuvõtt, Scuka lööb ära. 10:11. Sloveenia serviäss, nüüd Miilen hädas vastuvõtul. 10:10. Planisec keskelt. 10:9. Grudina servib võrku. 9:9. Nette Peit ei saa kätte Grudina planeerivat servi. 9:8. 9:7. Zdovc Sporeri serviviga. 8:7. 8:6. Lana Scuka rünnak.Huvitav nimi. 8:5. Eesti blokk! Hollas vist punkti autor. 7:5. Sloveenia teeb lihtsa vea, tagaliinis olnud mängija ründas eespool tagaliinijoont. 6:5. Miilen blokist auti. 5:5. Miilen püütakse blokiga kinni. 5:4. Sloveenia rünnak. 5:3. Miilen tagaliinist. 4:3. 4:2. Sloveenia blokk võrgus. 3:2. Erženi rünnak. 3:1. Moori rünnakuviga. 3:0. Vuhh! Moor lõi palli maha ja äärepealt oleks see mu kohvitopsi pikali löönud. 2:0. Miileni hanitus jääb maha. 1:0. Ilus algus, Moor lööb palli maha. Hümnid kuulatud, läheb lahti! Sloveenia pole tänavu Euroopa liigas veel geimigi kaotanud, loodetavasti lõpetavad eestlannad selle pulli kohe avageimis ära :) Eesti naiskond alustab samas koosseisus nagu eelmises võidukas mängus Portugali vastu. Sidemängijaks Julija Mõnnakmäe, diagonaalis Kristel Moor, nurgas Kristiine Miilen ja Nette Peit, keskel Liis Kullerkann ja Eliise Hollas ning libero Kristi Nõlvak. Eile toimunud teises Hõbeliiga B-grupi mängus sai Kreeka 3:1 jagu Portugalist. Kui Eesti täna võidaks, oleks nii meil, Sloveenial kui ka Kreekal kolme vooru järel kaks võitu. Tervitused Tartust! Soojendus käib, publikut koguneb. Arutasime asja ka Eesti naiskonna treeneritega ja jõudsime üksmeelele, et pagana hea oleks siit skalp ära võtta :) Reaalsuses see kindlasti väga lihtne pole, avamängu Eesti ju kaotas kuivalt ja peale seda on Sloveenia saanud veel täiendusi. Ehk ilmselt hakkab Eesti teise koha eest võitlema eelkõige Kreekaga.