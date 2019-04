OTSEBLOGI | Milline mäng! Tartlased kasutasid neljandas geimis Pärnut tolmulapina ja viisid kohtumise kiiresse lõppmängu!

Efektiivsus (punktid miinus vead) ühe mängu kohta. Vaatlusest on välja jäetud sidemängijad ja liberod, kelle kohta kasutegur väga palju ei näita, nende põhitöö on midagi muud.



Võrkpallifinaal

Märt Roosna: 2:2. Ennemuisti löök ei jää maha, kuid saarlane sulustab seejärel Pulga löögi.

Märt Roosna: 1:2. Kaibald blokist auti.

Märt Roosna: 1:1. Tartu blokk võrgus.

Märt Roosna: 0:1. Pulga blokk.

Märt Roosna: 15:25. Naabri blokk lõpetab geimi, kus Tartu kasutas Pärnut piltlikult öeldes tolmulapina. Millised pöörded selles mängus! Seis viigis 2:2.

Märt Roosna: 15:24. Kivisild lööb serviässa.

Märt Roosna: Pärnul on segadus asetusega, Chizoba istub pingil ja loopis pahaselt pudelit. Ei tea, kelle peale ta pahandas.

Märt Roosna: 15:23.

Märt Roosna: 15:22. Chizoba serviviga. Pärnu vahetab sisse pingipoisid Voogeli ja Parroli.

Märt Roosna: 15:21. Švans keskelt.

Märt Roosna: 14:21. Ennemuisti serviviga.

Märt Roosna: 14:20. Ennemuisti rünnak.

Märt Roosna: 13:20. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 13:19. Leppik auti.

Märt Roosna: 13:18. Kolmese blokiga kägistatakse ära Leppik ja viies geim vaikselt juba terendab.

Märt Roosna: 13:17. Ennemuisti rünnak auti.

Märt Roosna: 13:16. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 13:15. Kivisild auti.

Märt Roosna: 12:15. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 11:15. Keele serviviga.

Märt Roosna: 11:14. Keele serviäss!

Märt Roosna: 10:14. Ennemuist on vahetusest sekkunud, ta löök maha ei jää, seepeale hanitab Keel ise.

Märt Roosna: 9:14. Imepikk pallivahetus, mille lõpetab Bigbanki tänane juhtoinas - Mart Naaber1

Märt Roosna: 9:13. Ozolinš auti.

Märt Roosna: 9:12. Chizoba blokki.

Märt Roosna: 9:11. Kaibaldilt serviäss! Kas hiidlane kerkib päästeingliks?

Märt Roosna: 9:10. Naaber keskelt.

Märt Roosna: 9:9. Jumala tühi võrk Chizobale, Rikberg saab kere ette, kuid pall lendab temast auti.

Märt Roosna: 8:9. Kaibaldilt pehme toks bloki taha.

Märt Roosna: 8:8. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 8:7. Tartu blokk võrgus.

Märt Roosna: 7:7. Chizoba eksib servil.

Märt Roosna: 7:6. Švansi rünnak.

Märt Roosna: 6:6. Švans keskelt.

Märt Roosna: 5:6. Kivisild keskelt. Tartu võitleb.

Märt Roosna: 5:5. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 4:5. Walker nurgast.

Märt Roosna: 4:4. Pulk ei suuda Leppiku vastu üks-üks olukorda lahendada - blokk.

Märt Roosna: 3:4.

Märt Roosna: 2:4. Ozolinš auti.

Märt Roosna: 2:3.

Märt Roosna: 2:2. Kaibald eksib pallingul.

Märt Roosna: 1:2. Naabrilt osav puude, suuna palli tühja kohta. Ta on kerkinud 12 punktiga Bigbanki resultatiivseimaks.

Märt Roosna: 1:1. Ozolinš vastab.

Märt Roosna: 0:1. Naabri rünnak.

Märt Roosna: 27:25. Švansi löök lõpetab geimi, Pärnu ees 2:1.

Märt Roosna: 26:25. Chizoba blokist auti. Kolmas geimpall...

Märt Roosna: 25:25. Pulk viigistab!

Märt Roosna: 25:24. Chizoba blokist auti.

Märt Roosna: 24:24. Pulga löök ei jää maha, kuid Walker lööb Chizoba kätest auti. Viik!

Märt Roosna: 24:23. Pulk ühese bloki vastu ei eksi.

Märt Roosna: 24:22. Leppik blokist auti.

Märt Roosna: 23:22. Kaibaldi serv kukub seekord sisse - äss!

Märt Roosna: 23:21. Naaber keskelt.

Märt Roosna: 23:20. Kaibald lükkab blokist auti. Aga ei... Kohtunik näeb midagi muud, Pärnu punkt. Tartlased pole rahul.

Märt Roosna: 22:20. Keele palling auti.

Märt Roosna: 22:19. Heleniuse serviviga.

Märt Roosna: 21:19. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 21:18. Ülipikk pallivahetus, lõppeb sellega, et Pulk ei ulatu lööma Šlomini tõstet ja pall läheb vastu antenni. Hea kaitse mõlemalt poolt, eriti tuleb kiita pärnakaid.

Märt Roosna: 20:18. Ozolinš lahendab hädatõste kolmese bloki vastu.

Märt Roosna: 19:18. Kivisilla rünnak.

Märt Roosna: 19:17. Chizoba blokist auti.

Märt Roosna: 18:17. Chizoba serviviga.

Märt Roosna: 18:16. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 17:16. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 16:16. Servima tulnud Siim Tammearult hea palling, Leppik lööb hädapalli kaugele auti.

Märt Roosna: 16:15. Chizoba blokki, Ozolinš ei suuda palli päästa.

Märt Roosna: 16:14. Nassari planeeriv palling kukub püüdmatult Rikbergi ette maha.

Märt Roosna: 15:14. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 14:14. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 14:13. Chizoba mõõdab tagasi, pannes Naabrile bloki.

Märt Roosna: 13:13. Pulga serv ebaõnnestub täielikult, pihta saab piirikohtunik!

Märt Roosna: 12:13. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 12:12. Naabri blokk Chizobale.

Märt Roosna: 12:11. Naaber löö üle bloki.

Märt Roosna: 12:10. Keel on võrgu kohal Naabrist osavam.

Märt Roosna: 11:10. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 11:9. Keele blokk Kaibaldile! Pärnu kapten ei taha teisipäeval Tartusse sõita, vaid tahab asja täna ära otsustada.

Märt Roosna: 10:9. Ozolinš nurgast.

Märt Roosna: 9:9.

Märt Roosna: 9:8.

Märt Roosna: 9:7. Ozolinš toob punkti juurde. Pärnu on teinud 7:2 spurdi.

Märt Roosna: 8:7. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 7:7. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 7:6. Brasiillaselt veel üks äss, nüüd ei saa palli kätte Kaibald.

Märt Roosna: 6:6. Chizoba tulistab serviässa! Walkeril pole šanssigi.

Märt Roosna: 5:6. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 4:6. Šlomin usaldab Naabrit ja pall on maas.

Märt Roosna: 4:5. Chizoba lööb kahesest blokist mööda.

Märt Roosna: 3:5. Chizoba blokist auti.

Märt Roosna: 2:5. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 2:4. Pulga serviviga.

Märt Roosna: Pulgalt on 10, Chizobal 11 punkti.

Märt Roosna: 1:4. Chizoba auti.

Märt Roosna: 1:3. Pulgalt serviäss! "Ohvriks" Maar.

Märt Roosna: 1:2. Walker tagaliinist.

Märt Roosna: 1:1. Naaber viigistab.

Märt Roosna: 1:0. Pärnu ei suutnud viiel korral palli maha lüüa, kuid siis pani Ozolinš Pulgale bloki.

Märt Roosna: Saabus info ka publikuhulga kohta - 1200.

Märt Roosna: 20:25. Kivisilla rünnak paneb geimile punkti, seis viigis 1:1. Pärnu mäng hakkas rebenema eelkõige Kovaljovi servi vastuvõtu pealt, sellele lisandus päris palju praaki rünnakul.

Märt Roosna: 20:24. Tartu blokk võrgus. Pärnu poolel tuleb Ennemuist servima.

Märt Roosna: 19:24. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 19:23. Chizoba rünnak. Geimi Pärnu ilmselt ei päästa, kuid paanikaminutid on ületatud ja see on järgmise geimi jaoks vajalik.

Märt Roosna: 18:23. Ozolinši rünnak.

Märt Roosna: 17:23. Walker blokist auti.

Märt Roosna: 17:22. Ozolinš saab rünnakul kohe käe valgeks.

Märt Roosna: 16:22. Walkeri rünnak tagaliinist.

Märt Roosna: 16:21. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 15:21. Chizoba auti.

Märt Roosna: 15:20. Naabri pikad käed jäävad Kovaljovi rünnakule ette. Vahetus, teda asendab Ozolinš. Märkimata on seegi, et Tartu poolel on Heleniust asendanud Kaibald.

Märt Roosna: 15:19. Kovaljov blokist auti.

Märt Roosna: 14:19. Bigbanki serviviga.

Märt Roosna: 13:19. Leppik auti. Pärnu ilus mäng on juba nagu mingi kauge unenägu.

Märt Roosna: 13:18. Švans auti.

Märt Roosna: 13:17. Tartu tegi täiesti arusaamatu rünnaku, kuid Pärnu kaitse polnud selleks valmis. Aga punkt on punkt.

Märt Roosna: 13:16. Walkeri serviviga.

Märt Roosna: 12:16. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 12:15.

Märt Roosna: 11:15. Walker nurgast.

Märt Roosna: 11:14. Nassari rünnak. See võib olla vanameistri viimane mäng, ta on rääkinud karjääri lõpetamisest.

Märt Roosna: 10:14.

Märt Roosna: 10:13. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: Vabandust, 9:13.

Märt Roosna: 9:12. Naaber keskelt.

Märt Roosna: 9:12. Walker Pärnu blokki, vist olid Švansi käed.

Märt Roosna: 8:12. Pulk vajutab serviässa Kovaljovi vastu!

Märt Roosna: 8:11. Helenius blokist auti.

Märt Roosna: 8:10. Kovaljov saab nüüd servi hästi kätte ja teeb ilusa rünnaku tagaliinist number kuue pealt.

Märt Roosna: 7:10. Pulk võtab Leppiku blokiga maha.

Märt Roosna: 7:9. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 7:8. Chizoba serviäss.

Märt Roosna: 6:8. Nüüd jäi Chizoba vastu blokki vaid lühikesekasvuline Helenius ja see oli nagu lapselt pulgakommi äravõtmine.

Märt Roosna: 5:8. Kivisilla hanitus.

Märt Roosna: 5:7. Ilus rünnak Nassarilt, Keel mängib ta hästi löögile ja pall laksuga maha.

Märt Roosna: 4:7. Kovaljovi serviviga.

Märt Roosna: 4:6. Pulk lööb blokki.

Märt Roosna: 3:6. Walker blokist auti.

Märt Roosna: 3:5. Pulk auti. Ütlemata on see, et Bigbankil on taas Walker ja Helenius platsil.

Märt Roosna: 2:5. Kovaljov ei saa jälle servi kätte. Keel võtab aja maha, sest Pärnul on väike mõõn.

Märt Roosna: 2:4. Chizoba auti.

Märt Roosna: 2:3. Švansi serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Švans keskelt, ilus temporünnak Pärnult.

Märt Roosna: 1:2. Pulga serviäss! Kovaljov ei saa palli kätte.

Märt Roosna: 1:1. Leppik eksib servil.

Märt Roosna: 1:0. Walker ei saa Leppiku servi kätte, pallivahetuse lõpetab Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 25:20. Kaibaldi serviviga. Pärnu juhib mängu 1:0, meistritiitlist lahutab neid kaks geimi. Seisul 19:14 tekkis kümneminutiline mänguseisak, kuna tuled läksid kustu, aga Pärnu mängijaid see ei seganud. Esialgu on raske näha, kuidas Bigbank pöörde tuua suudaks. Ei ole eneseusku ega head emotsiooni, kindlasti võib see aga veel muutuda.

Märt Roosna: 24:20. Keel servib võrku.

Märt Roosna: 24:19. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 23:19. Kaibald lööb palli maha.

Märt Roosna: 23:18.Chizoba astub rünnates tagaliinijoonele.

Märt Roosna: 23:17. Naaber paneb Kovaljovile küll bloki, kuid pall kukub Tartu poolele ja palli päästes teeb Naaber vea.

Märt Roosna: 22:17. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 22:16. Leppiku serviäss! Tammearu vahetab välja Walkeri.

Märt Roosna: 21:16. Valus! Švansi rünnak saadakse kätte, kuid tartlased olid võrgus. Kivisild saab kollase kaardi suupruukimise eest ja Heleniust asenab Kaibald.

Märt Roosna: 20:16. Kivisilla ühene blokk Švansile.

Märt Roosna: 20:15. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 20:14. Chizobat mängupaus ei kõigutanud - kindlalt lööb palli maha.

Märt Roosna: Mäng jätkub!

Märt Roosna: Tartu treenerid Ojamets ja Rikand viskavad nalja, et kuna algus läks rappa, siis nad organiseerisid mänguseisaku. Nüüd hakkavad lambid tasapisi uuesti süttima.

Märt Roosna: Paus kannab, nagu öeldakse. Mehed teevad sooja, asjapulgad uurivad, mis juhtus. Igatahes üsna haruldane lugu.

Märt Roosna: Eks näis, kellele see kasuks tuleb.

Märt Roosna: Nüüd on paus.

Märt Roosna: Walker lööb palli maha, kuid kuna tuled läksid vahepeal kustu, antakse uus pall.

Märt Roosna: 19:14. Walker saab alles nüüd käe valgeks.

Märt Roosna: 19:13. Chizoba rünnak. Siiani ei näe, kuidas Bigbank suudaks mängu pöörde tuua.

Märt Roosna: Vahemärkuseks, et publikut on palju, kuid täismaja siiski päris mitte. Täpse numberi saame teada hiljem, kindlasti finaalseeria tippmark.

Märt Roosna: 18:13. Chizoba lööb palli Walkeri blokist auti.

Märt Roosna: 17:13. Naabri rünnak.

Märt Roosna: 17:12. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 16:12. Keele pommserv lendab auti, Rikberg põikleb palli teelt osavalt eest.

Märt Roosna: 16:11. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 15:11. Naabri blokk Nassarile!

Märt Roosna: 15:10. Naabri rünnak. Natuke üritab meeskonda emotsionaalselt sütitada, kuid üldiselt on kuidagi marurahulikud ja vaiksed.

Märt Roosna: 15:9. Nüüd nagu ei olnud pall mugavalt ees, kuid Chizoba suudab ikka maha lüüa.

Märt Roosna: 14:9. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 14:8. Švans ehitab ühese bloki ette Kivisillale.

Märt Roosna: 13:8. Helenius lööb Keele blokki.

Märt Roosna: 12:8. Walkeri serviviga.

Märt Roosna: 11:8. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 11:7. Leppik osavalt kahesesest blokist mööda.

Märt Roosna: 10:7. Šlomin vaatab, et ründajad ei saa hakkama ja hanitab ise.

Märt Roosna: 10:6. Pulk taas auti.

Märt Roosna: 9:6. Pulk toob Nassari löögi üles, kuid Chizoba haamerdab palli kohe maha.

Märt Roosna: 8:6. Naaber lööb palli maha, Maaril pole võimalustki.

Märt Roosna: 8:5. Chizoba saab käe valgeks.

Märt Roosna: 7:5. Kovaljov ei saa Heleniuse planeerivat servi kätte.

Märt Roosna: 7:4. Heleniuse rünnak.

Märt Roosna: 7:3. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 6:3. Naaber selgelt auti.

Märt Roosna: 5:3. Pulk auti.

Märt Roosna: 4:3. Kovaljov ründab vastu antenni.

Märt Roosna: 4:2. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 4:1. Leppiku rünnak, taas hea serv Švansilt, mida Walker ei saa hästi kätte.

Märt Roosna: 3:1. Švansi serviäss Walkeri ette.

Märt Roosna: 2:1. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 1:1. Kivisilla serviviga.

Märt Roosna: 0:1. Chizoba alustab löögiga auti.

Märt Roosna: Pärnu poolelt jooksevad väljakule Martti Keel, Chizoba Neves Atu, Taavet Leppik, Ilja Kovaljov, Tamar Nassar, Toms Švans ja libero Silver Maar.

Märt Roosna: Ma ei saa aru, miks võrkpallipublik ei laula hümni kaasa eeslauljaga. Võiks. Tekiks parem fiiling, praegu oli kuulda ka nõela maha kukkumist.

Märt Roosna: Tartu alustab siiski Heleniusega. Ehk siis algkoosseisus Dmitro Šlomin, Hindrek Pulk, Sam Walker, Helenius, Mart Naaber, Meelis Kivisild ja libero Rait Rikberg.

Märt Roosna: Näis, mis Andrei Ojamets seekord nurgaründajate osas välja mõtleb. Samuel Walkeri kõrval on mänginud nii Stefan Kaibald, Märt Tammearu kui ka Jan Helenius. Usun, et alustab Helenius või Kaibald.

Märt Roosna: Tervitused Pärnust! Täna tundub küll, et tuleb täismaja. Avamängul Tartus oli vaid 320 inimest, seejärel Pärnus juba 820 ja Tartus 700 inimest. Täna tuleb ilmselt neljakohaline number.