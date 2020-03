OTSEBLOGI | Milano näitas Saaremaa vastu tipptaset ja võitis avalahingu 3:0

Võitjatele tõid Nimir Abdel-Aziz 18 ning Trevor Clevenot ja Nemanja Petric 12 punkti. Saaremaa edukamad olid Daniel de Souza Maciel 16, Javier Ernesto Jimenez Scull 11 ning Keith Pupart 7 punktiga.

Challenge Cupi veerandfinaali edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes, korduskohtumine toimub juba homme, see mäng peetakse samuti Kuressaare spordihallis.

Igal juhul on tegu Eesti võrkpalli jaoks äärmiselt suure ja tähtsa seeriaga. Varem on meie klubid veerandfinaali jõudnud kolmel korral: Pärnu ESS (2003) Euroopa tugevuselt teises sarjas ja Tallinna Selver aastatel 2008 ja 2011 Challenge Cupil ehk kõige nõrgemas eurosarjas.

Saaremaa VK - Milano Powervolley

23:25. Tõste läheb ettearvatult Nimirile ja too lööb blokist auti. Milano on võitnud 3:0. Loodame, et homne kordusmäng on pikem.

23:24. Vastaste ridades on vastuvõtul segadus ja Pupart lööb üle tulnud palli kohe maha!

22:24. Milano annab punkti serviveast. Aga nüüd on vaja ise teha, pallima läheb Giger...

21:24. Clevenot hanitab väga hästi.

21:23. Petric lööb palli maha.

21:22. Petric auti ja saal elavneb: kas läheb veel mänguks?

Helar Jalg asendab Jimenezt.

20:22.

19:22. Nimiri rünnak.

19:21. Jimenez nurgast.

18:21. Okolic keskelt.

18:20. Milano serviviga.

17:20. Nimir. See mees on nagu loodusõnnetus, midagi pole teha.

17:19. Sbertoli serviviga.

16:19. Jimenez auti ja hakkab see mäng käest libisema. Kalmazidis võtab aja.

16:18. Macieli rünnak.

15:18. Clevenot ründab.

15:17. Petrici serv auti.

14:17. Treiali serv võrku.

14:16. Pupart lööb palli maha.

13:16. Petrici rünnak.

13:15. Jimenez nurgast.

12:15. Ja hakkab taas Milano geimi keskelt eest ära minema.

12:14. Jimenez auti.

12:13. Maciel võrku.

12:12.

11:12. Okolici rünnak.

11:11. Maciel viigistab.

10:11. Sbertoli serviäss.

10:10. Okolic keskelt.

10:9. Jimenez ründab, hea julgestus eelnevalt võrgu all Pupartilt.

9:9. Pupart! Ilus ühene blokk Clevenoti vastu.

8:9. Maciel auti. Kui ka oli blokipuude, siis kohtunikud seda ei näinud.

8:8. Clevenot ründab ja meie edu on sulanud.

8:7. Clevenot hanitab.

8:6. Puparti blokk.

7:6. Petric eksib servil.

6:6. Nimir kaitseb ja Nimir ründab.

6:5. Milano hädas Treiali pallinguga, aga toovad palli ära ja Nimir kõmmutab kohe maha.

6:4. Treialilt äss!

5:4. Treial sulustab Petrici. Saaremaa peal. Avageimis oli viimane edu 7:6, teises 11:10. No võiks nüüd kaugem mängus olla.

4:4. Jimenez eksib servil.

4:3. Jimenez lööb ässa!

3:3. Nimir päästab jalaga, Nimir blokeerib ühe käega... Aga lõpuks saab Jimenez palli maha.

2:3. Petric nurgast.

2:2. Clevenot eksib servil.

1:2. Õnn soosib tugevamaid, Clevenoti sevriäss võrgupuutest.

1:1.

1:0.

Kolmas geim on alanud Grahami röögatusega, millele eelnes tema löök.

18:25. Nimir haamerdab palli põrandasse ja Milano juhib 2:0. Teine geim oli selgelt ühepoolsem. Maciel säras ja üritas, kuid teistelt ei tulnud piisavalt toetust, Powervolley hakkas lajatama järjest tugevamaid serve ja meie vastuvõtt kärises.

18:24. Päris ilus ja ülbe löök Macielilt, Nimiri blokist auti.

17:24. Gigeri serviviga.

17:23. Clevenot eksib pallingul.

16:23. Okolic keskelt.

16:22. Saare tõste jääb küll väga kaugele, kuid Maciel suudab selle nelja meetri pealt maha lüüa.

15:22. Ja Sbertoli tulistab Tamme vastu serviässa.

Tamme on vahetanud välja Jimeneze.

15:21. Aga Saaremaa patustab serviveaga.

15:20. Giger saab käed Nimiri rünnakule ette.

14:20.

14:19. Jah. Vaatame ja veendume selles, mida teadsime varemgi: vastased on paganama head. Nimiri rünnak.

14:18. Aga klassi on ka Jimenezel ja ta lööb palli maha.

13:18. Ja veel ühe. Klassivahe hakkab teravamalt välja lööma.

13:17. Petric lööb serviässa.

Vabandust, 13:16.

13:15. Nimiri rünnak.

13:15. Nimiri serviviga.

12:15. Nimir toob punkti juurde serviga, saarlased kolme puutega palli tagasi toimetada ei suuda. Ioannis Kalmazidis võtab timeouti.

12:14. Nimir - võimsalt ja pidurdamatult.

12:13. Maciel! Saab jagu kahesest blokist.

11:13. Osavad on need Milano mehed, nüüd tegi nõtke rannalöögi Petric.

11:12. Puparti rünnak maha ei jää ja vastus tuleb kiirelt.

11:11. Suurepärane serv Gigerilt, kuid Milano toob väljaku äärest palli ära ja Nimir lahendab osavalt olukorra.

11:10. Macieli rünnak. Üks mees on nüüd Saaremaad vedama hakanud.

10:10. Treiali serv on pikk.

10:9. Macieli rünnak.

9:9.

9:8. Alletti serv auti.

8:8. Okolic tuleb nüüd tulekahjut kustutama ja paneb Macieli blokiga kinni.

8:7. Clevenoti rünnak.

8:6. Macieli rünnak blokist auti. Ilus!

7:6. Teine otsa! Väljaku ääres lastakse tossu ja on ilmselge, et see mees põleb.

6:6. Macieli serviäss ristnurka tõmbab rahva käima.

5:6. Petric teeb kaks puudet.

4:6. Petric kütab serviässa ja see läheb statistikas Saare arvele.

4:5. Treial ei taba rünnates hästi palli ja see lendab napilt auti.

4:4. Petric kavaldab bloki üle ja poetab palli väljaku keskele.

4:3. Macieli rünnak.

3:3. Graham viigistab.

2:3. Petric nurgast, Saar ei saanud Nimiri pommservi kätte.

2:2.

2:1. Nimir auti.

1:1.

0:1. Okolici rünnak.

Teine geim algas.

Nimir 7 punkti, rünnak 9/7. Saaremaa poolelt on Maciel ja Jimenez toonud 5 punkti.

21:25. Okolici temporünnak lõpetab geimi. Milano juhib 1:0. Häbeneda polnud avageimis meil midagi, saime vastu küll, aga päris küüsi taha ei saadud ja väga põnevaks ei läinud.

21:24. Puparti rünnak.

20:24. Clevenot nurgast.

20:23. Jimenez lõpetab pika pallivahetuse. Eelmises olukorras tegi sidemängija kohale sattunud Uuskari kaks puudet.

19:23.

19:22. Nimiri serv võrku.

18:22. Nimiri rünnak.

18:21. Grahami rünnak.

17:21. Graham auti.

17:20. Nimiril pole Jimeneze blokiga probleeme.

17:19. Petric auti.

16:19. Petric lajatab palli maha. Kas Milano läheb geimi lõpus oma teed?

16:18. Nimir mängib meie bloki üle.

16:17. Sbertoli eksib servil.

15:17. Hea serv Treialilt, kuid Nimir lahendab keerulise olukorra.

15:16. Maciel blokist auti. Tahtmist on tal küll täna kõvasti.

14:16. Pupart lööb blokki.

14:15. Jimenez nurgast.

13:15. Macieli serviviga.

13:14. Treiali blokk!

12:14. Blokk! Maciel saab Petricile käed ette.

11:14. Nimir teeb nüüd kõva paugu asemel kerge toksu ja pall on blokist audis. Osav vana.

11:13. Maciel toob punkti.

10:13. Petrici rünnak. Jimenez oli vastuvõtul hädas.

10:12. Macielil on ees kolmene blokk ja paraku lööb ta palli auti.

10:11. Clevenot serv auti.

9:11. Gigeri serviviga.

9:10. Graham paikab oma eksimuse, pannes üksinda Okolici kinni.

8:10. Jimeneze rünnak.

7:10. Sbertoli serviäss.

7:9. Graham võrku.

7:8. Suurepärane kaitse Milanolt, Macieli rünnak ei jää maha ja kontrapall lahendatakse.

7:7. Clevenot sulustab Jimenezi tagaliini rünnaku.

7:6. Treial eksib servil.

7:5. Maciel saab kohe uue võimaluse ja lööb blokist auti.

6:5. Maciel pandi blokiga kinni.

6:4. Jimenez eksib servil.

6:3. Alletti keskelt auti.

5:3. Treial saab blokis käed vahele ja Pupart sudib palli maha.

4:3. Jimenez nurgast. Siiani on serv meil kenasti käes.

3:3. Nimir blokist auti.

3:2. Pupart saab kätte Nimiri pommservi ja Jimenez lööb palli maha.

2:2. Okolici äbarik löök jääb maha.

2:1. Graham keskelt.

1:1. Nimiri rünnak. Seda nime tuleb täna veel palju kasutada.

1:0. Maciel blokeerib Nimiri löögi! Vägev algus.

Milanol tulevad platsile Riccardo Sbertoli, Nimir Abdel-Aziz, Nemanja Petric, Trevor Clevenot, Aimone Alletti, Aleksandar Okolic ning libero Nicola Pesaresi. Ehk siiski kaks temporündajat.

Kätlemine. Nii nagu ikka, ei mingit hirmu viiruse ees. Ja läheb mänguks!

Otsatribüün on siiski mängu alguseks tühjavõitu, seega täismaja ei tule, koroonahirm on ilmselt siiski mõned huvilised koju jätnud.

Saaremaa mehed on kõik rivis ja algkoosseis ilmselt ootuspärane: Reto Giger, Daniel Maciel, Keith Pupart, Javier Jimenez, Henri Treial, Beau Graham ning liberod Alari Saar ja Johan Vahter. Milano koosseis saab ka õige pea selgeks.

Tallinna toimetusest anti mulle kätte töökäsk uurida, kui palju on murelikke näomaskidega inimesi. Jalutasin ringi, aga ühtegi sellist silma ei hakanud. Kui kedagi lohutab, siis praami peal üks oli.

Perugia sai Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Novõi Urengoi Fakeli üle 3:1 võidu, Robert Täht pääses väljakule vaid üheks serviks, mis tal õnnestus väljakule lüüa.

Tundub, et koroonapaanika ei ole Kuressaarde jõudnud. Juba tund aega enne kohtumise algust on pool saali täis. Vägev!

Tervitused Kuressaarest! Rindeteated räägivad, et Perugia juhib Meistrite liiga veerandfinaalis Novõi Urengoi Fakeli vastu 2:0, Robert Täht pole mänguaega teeninud.

