OTSEBLOGI | Kuldliiga finaalturniir algas suure üllatusega, MM-i kaheksas sai üllatuskaotuse! Kuidas läheb tiitlikaitsjal Eestil?

CEV Kuldliiga poolfinaal: Eesti - Türgi

Valgevene parimana 15 punkti toonud diagonaalründaja Radzivon Miskevitš: "Võitsime Hollandit tiimivaimu ja karakteri pealt. Mängisime nii, nagu üks meeskond peab mängima. Ennustan, et kohtume finaalis Eestiga, kuigi mõlemad tiimid, ka Türgi, on väga tugevad. Siin finaalturniiril nõrku tiime pole. Atmosfääri pärast oleks huvitavam mängida Eestiga, Türgiga aga lihtsam seetõttu, et neil puuduvad fännid. Samas pean Eestit tugevamaks meeskonnaks. Meil tuleb tugevamate vastu mäng paremini välja. Paberil nõrgemate vastu võib kergesti jalg lõdvaks minna."

Hollandi koondise peatreeneri Roberto Piazza kommentaar pärast poolfinaalis saadud kaotust Valgevenelt: „Nad mängisid hea mängu, eriti emotsionaalselt. Minu hinnangul oli see nende parim esitus Kuldliigas. Nad tegutsesid vasturünnakutel väga hästi. Kas Eesti on Valgevenest parem või mitte, ei oska praegu öelda. Eesti võib olla palju-palju parem kui see tiim, aga nad peavad mängima absoluutselt parimas koosseisus.”

21:25. Mäng lõppeb Plaki täiesti käpardliku serviveaga, ta viskas palli halvasti üles ja üritas siis altlöögiga päästa, aga pall ei läinud üle. Üllatus on sündinud, Valgevene võitis Hollandit 3:1!

19:22. Van Gardereni rünnak.

18:21. Šmati temporünnak.

17:20. Radziukilt ilus rünnak piki piiri ja Valgevene on üllatusvõidule lähedal.

17:17. Hollandi blokk.

16:17. Nimiri pommlöök lendas auti ja oleks peaaegu mu arvuti segi paisanud.

Veel üks põhjus ikkagi tossud jalga panna ja kella 19ks saali jõuda :) Esimesele mängule on ka paarsada inimest kohale tulnud.

16:15. Nimiri rünnaku ja serviseeria najal on Holland ette läinud.

13:13. Tõesti tahaks kiita Valgevenet, mis tegutseb kannatlikult ja suudab ka keerulistes olukordades edasi mängida ja leida parima lahenduse.

6:8. Võimas blokk Nimirile ja Valgevene kahega peal. Kas kohe esimeses mängus juhtub suur üllatus?

Villu: Kaua Nimiri üksi ikka jõuab. Sellel turniiril pole suursoosikut. Kõik on võrdsed ja kõik võivad kõiki võita.

19:25. Valgevene juhib 2:1. Viimasel MM-il Brasiiliat ja Prantsusmaad võitnud ning kaheksandaks tulnud Holland on suurtes raskustes, Valgevene mängib väga sümpaatset, tarka ja vigadevaest mängu. Holland toetub vaid diagonaalründaja Nimirile, kel kolme geimiga koos 27 punkti.

16:22. Valgevene on vahepealsest käeväristamisest üle saanud ja tüürib geimi võidusadamasse.

14:19. Kaks rünnakut Nimirilt ja üks Valgevene rünnakuviga ja seis polegi nii lootusetu.

11:19. Superkaitse ja Nimiri pomm lendab kaitsest tagasi Hollandi poolele.

10:17. Tundub, et meie "stuudioekspert" Panda on pannud naelapea pihta.

panda: Nimir ainult lööb, teised on niisama platsil. Sellise ühe mehe bändiga Holland kaotab.

4:8. Valgevene paneb pärast eelmise geimi valusat kaotust südilt ja targalt edasi.

31:29. Nimirilt veel üks võimas serv ja ta enda rünnak lõpetab selle põneva geimi. Seis viigis 1:1 ja Holland (vähemalt Nimir) on ärganud. Nimir on toonud juba 18 punkti (efektiivsus +14; rünnak 65%). Tormihoiatus homseks finaaliks.

30:29. Nimir vajutab hullu servi ja see on äss.

29:29. Busel serv auti ja jälle viik. Tundub, et siin otsustatakse mängu saatus ära.

28:29. Nimiri rünnak ei jää maha, Miskevitš oma jääb ja Valgevene geimpall.

28:28. Tundub, et siin läheb veel kaua, kumbki pool ei nõustu alla andma.

28:27. Kuklinski serv auti.

27:27. Busel keskelt blokist auti ja taas viik.

26:26. Hollandil on olnud kaks ja Valgevenel üks geimpall.

25:25. Väga põnev lõpplahendus.

23:23. Holland oli 21:23 taga, kuid sai kaks punkti järjest.

20:20. Nimir on kõik tõsted jõhkralt ära löönud, sidemängija on proovinud vahepeal mujale ka tõsta, aga see on olnud viga - sealt pole tulnud.

17:17. Ühe mehe soolo - Nimir särab nii rünnakul kui blokis.

14:16. Diagonaal Nimir Abdel-Aziz on Hollandi poolel päris kurjaks läinud ja lajatab rünnakul ja servil hulle pomme, kuid Valgevene on jätkuvalt targalt esinenud.

11:14. Hollandil ei tööta serv (avageimis 7 viga!) ja liiga palju on tulnud oma eksimusi.

6:6. Challenge ruulib, Valgevene teenis just tänu sellele praegu serviässa. Nii jääb ka pärast kohtunike kirumist vähemaks, ehkki ega võrkpallis neid teemasid eriti tihti jutuks võetud olegi.

22:25. Nalja ei ole! Finaalturniir on alanud intrigeerivalt, peafavoriidiks peetav Holland on jäänud esimeses poolfinaalis Valgevene vastu taha 0:1. Valgevene on teinud eriti perfektse mängu: kõigest 3 serviviga ja 0 rünnakuviga. Servi vastuvõtt Hollandil 24%, Valgevenel 69%, rünnak vastavalt 34% ja 50%.

18:20. Holland on suurtes raskustes, oldi taga isegi 16:20.

13:16. Hollandlased tunduvad küll füüsiliselt olevat väga heas vormis, Thijs Ter Horst suutis tagaliinist rünnateski rammida palli nelja meetri sisse maha, kuid Valgevene mängib nutikalt ja on siiani nendega kenasti hakkama saanud. Juba on ära testitud ka challenge-süsteem ehk kotkasilm. Toimis! Ajaröövel on see küll korralik. Aga tõde on seda väärt. Sellega on ajalugu tehtud - esimest korda Eestis :)

8:7. Holland on ette pääsenud.

Valgevene läks avageimi juhtima 3:0, tundub, et hollandlased ootasid kerget võitu.

Valgevene võit oleks suur üllatus, Eestile see finaalile mõeldes muidugi meeldiks. Aga esmalt tuleb sinna jõuda ja üle mängida suur Türgi.

Täna: Tuleb võit koju

Tervitused Saku suurhallist! Avamäng on kohe algamas.

Eesti on ikka üks suur ja võimas võrkpalliriik, mees, kes ei mahtunud isegi koondise laiemasse nimekirja, hakkab mängima korralikus Meistrite liiga meeskonnas.

Ei usu sind Saarlane: Aganitsa ei jäta ta välja mingil juhul

Saarlane: Ei nõustu, kindlasti ei jäta Cretu Tammemaad välja. Minu pakkumine: Tammemaa, Toobal, Pulk, Täht, Raadik, Kreek ja Rikberg!

Koosseis: Toobal, Venno, Täht, Raadik või Kollo, Aganits, Kreek ja ilmselt Rikberg, kuigi ise eelistaksin Maari

Eesti koondise lõplik koosseis teada, finaalturniiril ei osale Mart Naaber. Sidemängijad: Kert Toobal, Markkus Keel. Diagonaalid: Oliver Venno, Renee Teppan, Hindrek Pulk. Nurgad: Robert Täht, Kristo Kollo, Andrus Raadik, Rauno Tamme. Tempod: Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits.

Heli, Teppani kohta andis Cretu eile teada, et täismängu ta ei saa kindlasti teha, kuna pole tervislikult veel sellises seisus. Sinu pakutud koosseisus on ka kolm nurgaründajat. Tamme on muidugi universaalne, on tegutsenud koondises nii nurgaründaja, diagonaali kui ka liberona. Asi tal siis keskblokeerijat mängida :)

Heli: Mina tahaks täna näha Toobalit, Teppanit, Tähte, Kollot, Tammet, Tammemaad ja Maari.

Esitame ka vaatajaküsimusi. Ennusta, kes jooksevad põhikoosseisus väljakule!

Tere, head võrkpallisõbrad! Täna on meie sporditoimetus esindatud suurel mängul koguni nelja inimesega, seega kindlasti tasub teil püsida lainel. Mängu eel pakume põnevaid võrkpallinoppeid.