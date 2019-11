OTSEBLOGI | Keel pääses ämbri kolistamisest ja Pärnu murdis eurosarjas teise ringi

Pärnu vajas edasipääsuks kahte geimi ja sai need kohe ka kätte. Teises geimis juhiti koguni 21:12 ja 24:17, kuid vastane tuli järele. Pärnu mõõn tuli ilmselt sellest, et peatreener Avo Keel uskus, et mäng on juba tehtud ja võttis mitu põhitegijat pingile. Kui vastased olid jõudnud juba kahe punkti kaugusele, paikas Keel oma vea ja saatis Taavet Leppiku platsile tagasi. Otsustava punktil võttiski Leppik ise palli vastu ja lõi maha, päästes nii treeneri ämbrikolinast.

Mäng jätkub, kolmandas geimis kasutab Pärnu vahetusmängijaid...

Enne mängu:

Avakohtumise võitsid Avo Keele hoolealused võõrsil tulemusega 3:1 (25:19, 14:25, 25:21, 28:26). Selles mängus oli Pärnu resultatiivseim 19 punkti toonud Taavet Leppik, kes aga vahepeal oli sunnitud vigastusepausil.

Lisaks on Pärnul veel mitu mängijat vigastustega hädas, tõdes peatreener Avo Keel. "Leppikul hakkas põlv tunda andma liigamängus Limbažiga ja viimases kohtumises ta kaasa ei teinud. Täna oli ta jõusaalis ja ütles, et tunneb end normaalselt. Aga eks lõplik tõde selgub õhtul. Brasiillane Igor Duarte ravib säärelihase rebendit ja teda samuti kasutada ei saa ning ka venelasest tempomehel Andrei Gvozdjovil on tervisemured. Kuidagi on nii läinud, et üks häda ajab meil teist taga ja ei saa normaalsesse rütmi," rääkis Keel raskest olukorrast.