OTSEBLOGI | Kas võrkpallikoondised suudavad Euroopa liigas avada võiduarve või jätkavad kaotuselainel?

Tiitlikaitsjana Kuldliigat alustanud Eesti meeskond kaotas avavoorus 1:3 Hispaaniale, Horvaatia pidas samal ajal põneva mängu tugeva Hollandiga, vandudes lõpuks alla 2:3. Endiselt pole veel koondisega liitunud mitu põhitegijad - Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg.

Peatreener Gheorghe Cretu on mängu eel optimistlik. "Viimane trenn on mängijatele pigem nii-öelda äratuseks, mulle meeldis, et kõik on keskendunud. Horvaatia mängib rünnakul hästi ja riskib üsna palju, nende serv on agressiivne, seega on suur roll vastuvõtul, samuti bloki-kaitse mängul," ütles juhendaja pärast viimast treeningut.

Kui meestel on koht finaalturniiril korraldajana igal juhul tagantud, siis Hõbeliigas osaleval naiskonnal tuleb see välja võidelda. Avavoorus kaotati 0:3 Sloveeniale, Portugal jäi sama skooriga alla Kreekale. Kuna alagrupist saab edasi vaid kaks tugevamat, siis kaotuse korral muutuks eestlannade seis juba üsna keeruliseks. Treener Andrei Ojametsa sõnul ootab meie võistkonda ees korralik proovikivi.