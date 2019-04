OTSEBLOGI | Kas Tartu Bigbanki ründajad saavad kahurid paukuma ja finaalseeria viigistatakse?

Pärnu juhendaja Avo Keel ja tempomees Tamar Nassar usuvad, et teine kohtumine tuleb tasavägisem. "Ma arvan, et teine mäng tuleb tasavägisem. Me ei saa loota, et nad kehvemini mängivad, peame lootma, et oleme ise paremad," rääkis Keel. Nassar lisas: "Usun, et pilt läheb paremaks mõlemalt poolt ja tulevad veel huvitavad mängud."



Võrkpallifinaal Märt Roosna: Huvitavad numbrid avamängust: Pärnu tegi rünnakul 15, Tartu 5 viga. Samas resultatiivsus oli Pärnul 50%, Tartul 37%. Ehk Pärnu riskis, Bigbanki pallurid tegid asju rohkem kindla peale. Paraku - nagu märkis ka Eesti koondise statistik Alar Rikberg - jäid pehmeks. Märt Roosna: https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/miks-eesti-koondislased-vorkpallifinaalis-ootamatult-ara-kukkusid?id=85876829 Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Täna on oodata tõeliselt head mängu, sest Pärnu näitas, et on heas hoos, ja Tartu Bigbanki pallurid on kindlasti tahtmist täis. Võin mürki võtta, et Mart Naabri efektiivsus ei ole täna -1 (eelmistes finaalseeriates on ta kasutegurilt olnud alati üks parimaid mehi), kindlasti on ka libero Rait Rikberg hoopis teine mees ja Hindrek Pulk tahab näidata, et rünnakuprotsent 34 ei näita ta tegelikku taset. Teisalt ei saa pärnakad oodata, et Chizoba taob iga mäng 34 punkti (ja mis veel olulisem - kasutegur +26), ka Ozolins ei pruugi iga päev rünnakul sellist kindlust näidata.