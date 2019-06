OTSEBLOGI | Kas tähtmängijatega tugevdatud võrkpalli Sinilõvid panevad Tartus publiku rõõmust püsti kargama? Kes pääseb platsile?

Eesti võistkonnast oli täna Tartu Ülikoolis saalis kreeklannadele vastast kohati. Avageim oli piinlik, edasi mängiti kaks geimi kui võrdne võrdsega, lõpp vajus jälle ära. Treener Andrei Ojamets oli kaotuse järel löödud ja loobus intervjuust: "Mina ei oska midagi öelda, küsi teistelt."

Eesti võistkonna resultatiivseimad olid 13 punkti kogunud Nette Peit ja Liis Kullerkann, Kristiine Miilen tõi 11 silma, samas diagonaalründaja Kristel Moor jäi vaid 3 peale, sama palju tõi punkte ka Eliisa Peit. Kreeka poolel säras Anthi Vasilantonaki 20 ja Olga Strantzali 18 punktiga.

"Esimeses geimis ei olnud me vaimselt valmis, kõik pallid tulid kuidagi üllatusena," tunnistas vastaseid korduvalt bloki ja serviga kimbutanud Kullerkann. "Ja neljandas geimis vedas meid eelkõige servi vastuvõtt alt - käis pidev palli päästmine. Treener Andrei Ojamets oli mõistagi pettunud, ütles meile mängu järel, et tundub, nagu oleksime me pika laagri lõpuks väsinud. Et me pole nii kehvasti veel mänginud. Mina loodan, et me tuleme tugevamana tagasi."

Tegelikult oli Eesti jaoks kõik selge juba enne tänast mängu. Sloveenia oli kolme vooruga kogunud 3, Kreeka 2, Eesti 1 ja Portugal mitte ühtegi võitu. Kui turniiri alguses räägiti, et toimub final-four, siis tegelikult mitte. Aga mitte see pole tähtis, vaid see, et kui algselt pidi kummastki grupist edasi saama kaks, siis tänaseks on seda otsust muudetud - gruppide võitjad peavad finaalseeria kodus-võõrsil mängides. Teised pühivad suu puhtaks, seega Eestil on Sloveeniat juba võimatu püüda ja sisuliselt oli edasipääsu lootus juba enne tänast mängu kustunud.