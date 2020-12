OTSEBLOGI | Kas Selveri vägev võiduhoog toob lõpuks karika või suudab Bigbank tiitlit kaitsta?

Tallinna Selver on saanud mängumootori hästi käima, võidetud on üheksa matši järjest (sh kolm korda Saaremaad ja kaks korda Pärnut). Teel karikafinaali alistas Selver veerandfinaalis pärast kaotatud avakohtumist kuldse geimi abil Pärnu, seejärel oldi poolfinaalis kahel korral selgelt üle Saaremaast. Tartu tabelipool oli oluliselt lihtsam, üle on mängitud esiliiga meeskond LotusTimber/Neemeco ja TalTech.

Balti liigas läksid võistkonnad omavahel viimati vastamisi septembris Tallinnas ja siis sai Bigbank võidu 3:2.

Selver on karikavõitjaks tulnud 6 korda (2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011), Tartu Bigbank 3 (2005, 2008, 2019).

Võrkpalli karikafinaal