OTSEBLOGI | Kas Saaremaa pistabki Hispaania tippklubi kotti või on kihlveoportaalid puusse pannud?

Kalmazidise sõnul toetub Almeria rünnakul peamiselt kahele mehele - diagonaal Koukartsevile ja nurgaründaja Magnanile. "Almeria on väga hästi komplekteeritud, neil on kuus leegionäri ja ka hispaanlased on korralikul tasemel. On kaks väga head sidemängijat, korralikud tempod ja peamised rünnakujõud ning võtmemängijad on kahtlemata Koukartsev ning Magnani. Koukartsev on väga hea mees, tugev ja agressiivne nii servil kui rünnakul, brasiillane on samuti väga hea klassiga. Neid tuleb ekstra jälgida, aga mõistagi tuleb ka ülejäänutega hakkama saada," lisas Kalmazidis.



Võrkpalli Challenge Cup 8:6. Treial keskelt. 7:6. Maciel auti. Tema panus peab suurenema. 7:5. Treiali blokk! 6:5. Puparti blokk. Ja harvanähtav emotsionaalne reaktsioon temalt! 5:5. Almeria serviviga. 4:5. Maciel ei suuda ära lüüa, esimese löögi toovad vastased üles, teine läheb auti. 4:4. 4:3. Treial keskelt. 3:3. Magnani serviäss, Saar ei saa palli kätte. 3:2. Grahami serviviga. 3:1. Magnani löök saarlaste blokki. 2:1. Jimenez nurgast. 1:1. Magnani viigistab. 1:0. Graham viib Saaremaa ette. Pall mängu! Saaremaa alustab koosseisus Reto Giger, Daniel Maciel, Keith Pupart, Javier Jimenez, Beau Graham, Henri Treial ning liberod Alari Saar ja Johan Vahter. Mäng on algamas. Rõõmu teeb, et taas saame Kuressaare spordihallis rääkida täismajast. Üks huvitav fakt veel, Almeria on Kuressaarde tulnud vaid üheksa mehega, seega pingilt eriti käike neil võtta pole. Saarlaste endi jaoks on kihlveoportaalide poolt pakutud soosikuroll üllatav, nemad ootavad täna väga rasket ja võrdset madinat. Tervitused Kuressaare hallist! Kihlveokontorid peavad täna Saaremaad soosikuks, saarlaste võidukoefitsent on 1,3, hispaanlastel 3,2. Eks mäng näitab, kas Eesti klubi on tõesti nii selge soosik. Fakt on see, et kui Saaremaa tahab veerandfinaali jõuda, tuleb kodus võtta võit, muidu läheb väga raskeks. Saarlane: Miskipärast Eesti klubidel ikka esimene mäng kodumäng. Võimalik kuldne geim tuleb jälle mängida välismängul.