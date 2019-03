OTSEBLOGI | Kas Rakvere tõrjutakse teelt ja võrkpallikulla jagavad Ojamets ja Keel? Või...?

Seeria esimese mängu võitis Tartu meeskond 3:0, seejärel sai 3:2 võidu Rakvere. Kolmandas mängus jäi tulemusega 3:1 peale taas Tartu. Viimases kohtumises vigastas hüppeliigest Rakvere diagonaalründaja Taavi Nõmmistu, kes pidi mängu pooleli jätma teises geimis, kirjutab volley.ee.

Rakvere meeskonna libero Alari Saar tõdes pärast viimast mängu, et kaotus oli peamiselt põhjustatud liigsetest vigadest. "Mänguks olime küll valmis, arvan, et oma rünnaku taha jäi täna asi. Tartul on hea serv, kui Pulga (Hindrek Pulga) või Šlomini (Dmitro Šlomini) servi saame kohe kätte, siis oleks vaja see ikka ühese bloki vastu ära rünnata. Me ei saa koguaeg otseviga teha, täna tegime just otsevigu väga palju. Proovime ja pingutame küll hambad ristis, aga geimi lõpud kipuvad ikka tugevamatele minema," kommenteeris Saar, kes avaldas siiski lootust, et seeria veel järgmise mänguga läbi ei saa.

Esimene finalist on juba selgunud - teises poolfinaalpaaris alistas Avo Keele juhendatav Pärnu Võrkpalliklubi 3:0 tiitlikaitsja Saaremaa Võrkpalliklubi.