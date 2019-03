OTSEBLOGI | Kas Peeter Oja ja Sepo Seemani komejandi tõttu koduväljaeelise kaotanud tiitlikaitsja Saaremaa alistab võõrsil Pärnu? Algus oli igatahes košmaarne

Põhiturniiril teise koha saanud Saaremaa pidanuks saama õiguse alustada kolme mänguni peetavat seeriat koduväljakul, kuid Kuressaare spordihall oli selleks nädalavahetuseks broneeritud Peeter Oja ja Sepo Seemani etenduse „Kärbsed” tarvis. Samas kui Pärnu ei suuda täna koduseinte tuge ära kasutada, läheb neil kokkuvõttes keeruliseks, kuna neljapäeval ja pühapäeval mängitakse Saaremaal, kus on alati palju valjuhäälseid kodumeeskonna toetajaid.

Tänavu on võrkpallis tooni andnud kolm suurt – Tartu, Saaremaa ja Pärnu. Kahel esimesel neist on juba midagi hammaste taga, Avo Keele juhitaval suvepealinna meeskonnal mitte. Nüüd on nende tõehetk. „Karikasarjas kaotasime finaalis Saaremaale 2 : 3, Balti liigas saime pronksi. Kui Eesti meistrivõistlustel tuleks kolmas või neljas koht, siis sel aastal võin küll öelda, et hooajaga ma rahul poleks ja jääks kripeldama,” tunnistas Keel.

Mullu kübaratriki teinud Saaremaa jaoks oleks finaalist väljajäämine samuti suur pettumus. Arvestades et tegu on selgelt kõige suurema eelarvega klubiga, mille mängijatevalik on kõige laiem. „Et kas siis hakatakse peatreenerit vahetama?” ruttas saarlaste pealik Urmas Tali sündmustest ja ajakirjaniku küsimusest kõvasti ette. „Aga jah, tühjade kätega me pole. Kuid selge, et tahame Eesti meistrivõistluste finaalis olla, väiksemast sihist ei saagi rääkida.”