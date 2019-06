OTSEBLOGI | Kas Eesti võrkpallikoondis teeb Hollandile jälle säru? Ja miks jäi maha Hindrek Pulk?

Kui meestel on kodusel finaalturniiril kohta tagatud, siis Eesti naiskonnal enam edasipääsulootust ei ole, edasi saab vaid grupi võitja ehk kas Kreeka või Sloveenia. Kaotama muidugi ei minda, näis, kas õnnestub valmistada sünnipäevakink täna 21aastaseks saanud nurgaründaja Hanna Pajulale.



Võrkpalli Euroopa liiga

Kuigi eurovolley.tv-s on välja reklaamitud, et mängust näidatakse otsepilti, siis tegelikult on see kahjuks kahtlane, sest kohalolijate sõnul pole saalis ühtegi kaamerat näha. Aga kohe saame teada, kas näeme pilti või mitte.

Laupäeval kaotasid eestlannad kodus Kreeka naistele 1:3, eriti suur oli vahe esimeses ja viimases geimis, kus meie saime 8 ja 13 punkti. Kuna Kreeka võitleb jätkuvalt edasipääsu eest, siis karta on, et tänane mäng Korinthose spordihallis ei tule kerge.

Tere, võrkpallisõbrad! Naiste mäng on Kreekas kohe algamas, hoiame sellel silma peal. Intensiivsemalt kajastame aga õhtust meeste mängu.