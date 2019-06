OTSEBLOGI | Kas Eesti võrkpallikoondis leiab poolfinaali eel õige hoo? Paraku tabas meeskonda veel üks tagasilöök

Meeskonna peatreener Gheorghe Cretu ütles, et viimases alagrupimängus loodab ta mängijatelt keskendunud tegutsemist. "See mäng on viimaseks kontrolliks enne järgmisel nädalal toimuvat Final Four´i, seetõttu ootan, et tegutseme väga keskendunult. Tahan, et mänguline rütm paraneks ja suudaksime kodupublikule näidata paremat võrkpalli kui viimases kohtumises võõrsil," sõnas Cretu. Eesti meeskonna koosseisu avalikustavad treenerid mängupäeval.

Rahvusmeeskonna koosseis laagris: Oliver Venno, Renee Teppan, Hindrek Pulk, Kert Toobal, Robert Viiber, Markkus Keel, Henri Treial, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Mart Naaber, Kristo Kollo, Robert Täht, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Rait Rikberg, Silver Maar. Peatreener Gheorghe Crețu, abitreener Rainer Vassiljev, statistik Alar Rikberg, mänedžer Robin Ristmäe, ÜKE-treener Mirko Fasini, füsioterapeut Gardo Maruste.

Juba järgmisel nädalal, 21.-22. juunil toimub Tallinnas Saku Suurhallis meeste Kuldliiga finaalturniir, kuhu pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagas ka korraldajana Eesti.

B-alagrupist on nelja parema sekka pääsu kindlustanud Holland, kellele Eesti viimati võõrsil 0:3 kaotas. Hollandil on alagrupi liidrina neli võitu ja 10 punkti. Hispaanial on teisena kaks võitu ja 8 punkti ning Horvaatial kolmandana samuti kaks võitu ja 8 punkti. Eestil on kahe võidu juures kogutud 4 punkti.